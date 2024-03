Epa Colombia le responde a Luly Bossa tras negar su contribución: 'lo hice de corazón'

El pasado nueve de marzo, la reconocida actriz Luly Bossa informó el fallecimiento de su hijo menor, Ángelo Bossa. Ante la situación, la barranquillera, reconocida por su incansable lucha en búsqueda del bienestar de Ángelo, pidió ayuda a través de sus redes sociales para los trámites funerarios.

Cientos de internautas y famosos compartieron su historia con el objetivo de encontrar más personas interesadas en ayudar a su causa. Sin embargo, un hecho que compromete a la influencer Epa Colombia causó revuelo en redes sociales.

Luly Bossa, durante una transmisión en vivo, afirmó que no tenía conocimiento de haber recibido ayuda económica de Epa Colombia, a pesar de las declaraciones previas de la influencer sobre haber ayudado a la causa.

"Me van a disculpar, pero yo no recibí ayuda de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso. Ella no se comunicó conmigo ni con el equipo", manifestó.

La actriz reveló que tiene un registro detallado de todas las personas famosas que contribuyeron económicamente, quienes, según ella, le escribieron a su WhatsApp o se comunicaron con su equipo.

"Yo tengo un extracto, hay unas cosas muy puntuales y uno con eso no se puede equivocar porque uno tiene que dar cuenta al gobierno", explicó Luly Bossa.

Asimismo, manifestó que posiblemente la influencer habló sobre su contribución con buenas intenciones.

Epa Colombia respondió a las declaraciones de la barranquillera

En respuesta a la polémica, Epa Colombia respondió desde su cuenta de Instagram compartiendo una captura de pantalla de una transferencia realizada el mismo 9 de marzo, el día que falleció el hijo de Luly Bossa.

En la publicación muestra que había enviado una suma de dinero a un número que se presume pertenece a Luly Bossa.

La empresaria defendió su acción, afirmando que no necesitaba publicar la cantidad de dinero, pues lo hacía de corazón.

"Me impresiona un poco de gente atacando. Yo no tengo por qué estar publicando que ayuden, mejor yo ayudo. Yo voy a ayudar y no a pegarme de nadie. Lo hice de corazón", escribió en sus historias.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

