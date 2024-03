Luly Bossa habla en sentido video en honor a su hijo Ángelo: 'No quiero que se olviden de él'

Luly Bossa, madre de Ángelo Bossa, compartió en sus redes sociales detalles de lo que pasó con su hijo, lo difícil que han sido estos últimos días y lo que piensa hacer tras despedir a su pequeño.

La actriz, que se ganó la admiración de miles de colombianos y quien es el ejemplo de muchas madres de familia, dijo que no quería olvidarse de su hijo y en medio de lágrimas pidió que no se olvidarán de él.

El pasado 9 marzo, una triste noticia enlutaba a Colombia. Tras un video desesperado en el que Luly Bossa pedía oración, la misma actriz confirmó que Ángelo había fallecido.

¿Qué se sabe del hijo mayor de Luly Bossa? Foto:Instagram @lulybossa1 Compartir

La noticia conmocionó a miles de personas, pues la historia de lucha con su hijo inspiraba a familias enteras que como ella pasaban un momento difícil con la salud de algún ser querido.

Desde el día de fallecimiento de Ángelo, la mujer siempre enfatizó en que quería hacer un directo en redes sociales para contar lo que había pasado con su hijo.

Por esta razón, el pasado 20 de marzo la actriz se conectó con sus seguidores y generó un espacio de conversación tal y como lo había prometido.

Extraño todo de Ángelo

En dicho en vivo, Luly Bossa mencionó que ha estado tranquila, pero que a veces se tiene que ir de la casa porque allí ha vivido más de un momento que le causa mucho dolor.

"Extraño todo de Ángelo", dijo la actriz.

Además, Bossa compartió que piensa lanzar un proyecto de prendas de vestir con los diseños que Ángelo plasmaba con plastilina, pues este era uno de sus sueños.

La actriz se refrió al seguro exequial

La actriz contó que recibió muchos comentarios de personas que cuestionaban que no tenía un seguro exequial, pues después del fallecimiento, ella pidió unas donaciones para realizar el funeral de su hijo.

Uno nunca piensa que un hijo se va ir antes que uno. No importa la enfermedad que tenga

"Yo no tenía un seguro, porque yo no pensaba que Ángelo se iba a morir", dijo. Sin embargo, agregó que ya adquirió uno para su hijo mayor y para ella.

"Uno nunca piensa que un hijo se va a ir antes que uno. No importa la enfermedad que tenga, porque era tan grande la lucha que yo daba en silencio, en mi cuarto, en oración, que no lo pensé".

También señaló que los equipos que usaba Ángelo para trasladarse serán donados a una fundación, ya que no quiere dárselos a personas que pueden hacer negocio con ellas.

Luly Bossa contó lo que sucedió la mañana que murió Ángelo

Luly Bossa, además, contó detalles de la mañana en que Ángelo falleció. Según la actriz, al parecer, mientras el joven estaba hablando se le atravesó una flema.

La primera en darse cuenta fue la enfermera, quien lo estaba acompañando. En ese momento, Ángelo no estaba respirando correctamente ni respondía al llamado que le hacía la profesional.

Luly señaló que eso pasó en cuestión de segundos. Así que fue inmediatamente donde estaban los dos para ayudar.

El joven se graduó de bachillerato en 2020. Foto:Instagram: @lulybossa1 Compartir

"Empezamos a hacerle resucitación, empezamos a moverlo, empezamos a subirle las piernas. Yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca, a darle respiración boca a boca. Llamaba al centro de salud y no había nadie, no había ambulancias", recordó.

La actriz fue donde unos vecinos que tenía un hijo médico, pero no le abrieron.

"Pasaba una vecina, salió corriendo y los porteros llamaron a las ambulancias. Yo llamé a Supersalud".

"A veces Ángelo volvía y volvía y se me iba. En la ambulancia lo entubaron y la 'vuelta' no estaba saliendo bien porque se le estaba era inflando el estómago. No podían hacer nada, no le cogían la vena", agregó.

Y dijo: "Finalmente tuvo un paro. El médico decía que tenía los impulsos eléctricos, pero estaba en paro".

Cuando llegué 5 minutos después, el médico me dijo: 'Usted es la mamá'. Yo lo miré y me dijo: 'Ya no hay nada que hacer'", contó.

En ese momento, Luly Bossa se derrumbó.

Por último, la actriz terminó de agradecer a sus seguidores que la han acompañado en momentos tan difíciles.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

