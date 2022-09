Luly Bossa se ha destacado por sus importantes actuaciones en la televisión nacional y por su protagonismo como una de las modelos más representativas del país. Últimamente la celebridad, de 58 años, ha estado siendo tendencia en las redes sociales por la polémica que levantaron sus implantes mamarios.



Hace 29 años se realizó su primera intervención estética en la zona del busto, al poco tiempo que tuvo a su primer hijo, Lucianni Bossa Brieva, en 1993. Ella manifestó al programa de chismes ‘La Red’ que no lo hizo por una cuestión de moda, sino para mejorar lo que ella veía en su cuerpo.



“Yo me dije que podía mejorar lo que yo veía cuando salía del baño. No fue por vanidad o moda, sino que yo dije pues si hagámosle y esa fue la primera vez que me puse”, comentó.

Hace 14 años la intérprete de ‘Amas de casa desesperadas’ volvió al quirófano porque debía retirarse los implantes viejos y ponerse una nuevos, una cuestión de rutina para quienes poseen este tipo de operaciones; no obstante, los especialistas encontraron que una de las bolsas se había estallado y había silicona en su busto.



“Eso fue una 'perrada' tenaz porque medio hasta fiebre, de todo pasó, pero no salió nada en la ecografía. El médico que me operó después me dijo que hubo una mala praxis ahí (...) no sé cómo pasa eso, eso no debería pasar si los intervalos del cambio de prótesis son los necesarios”, comentó.



Ahí no acabó todo, pues recientemente tuvo que volver a la sala de operaciones para realizar un nuevo cambio de prótesis. Nuevamente encontraron que del procedimiento anterior se hallaron restos del compuesto impregnado en la silicona nueva.



“En las ecografías y exámenes de mama de la vez pasada habían quedado resquicios de silicona y se habían pegado a la nueva. Siempre había la duda cuando me hacía los exámenes, hasta al oncólogo me mandaron, pero el problema es quién te la pone y cómo te la pone”, aclaró.



Finalmente envió un mensaje a sus detractores, quienes la critican por mantener sus implantes a su edad. La modelo manifestó que todo depende de la dignidad y mentalidad que tiene cada persona.



“Hay que envejecer con dignidad, pero si la dignidad está en las tetas, pues póngaselas”, concluyó.



