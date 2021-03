Luly Bossa envía mensaje tras salir del hospital por covid-19

La actriz Luly Bossa informó la semana pasada que ella y su hijo menor, Ángelo, habían dado positivo para covid-19.



La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y compañeros del espectáculo, sobre todo luego de que la barranquillera compartiera días después que estaba hospitalizada por un cuadro de neumonía, aunque no hubo confirmación de que esta fuera causada por el virus.



Este lunes, sin embargo, la incertidumbre cesó un poco. Bossa, de 57 años, escribió en su cuenta de Instagram: "Volví a casa, estoy dando un paso a la vez, pero no ha sido fácil, las noches son muy difíciles".



En un video coto, la reconocida actriz, con dificultad para hablar, agradeció el interés por su estado de salud: "Estoy pasando por aquí para agradecer todos los mensajes que me han mandado. Muchas gracias por sus oraciones, por su preocupación. La verdad, no me esperé una reacción tan bonita".



Además, informó que su hijo Ángelo "está muy bien". "A mí fue la que me dio muy duro. Me cuesta trabajo hablar, pero ahí voy", agregó Bossa, quien se ve que aún está recibiendo ayuda respiratoria a través de oxígeno.



Por último, les envió un mensaje a sus seguidores para que no bajaran la guardia con los cuidados para prevenir el contagio. "Cuídense porque esta vaina no respeta deportistas, no respeta absolutamente nada".



