Luly Bossa: el sentido regalo que le dio Ángelo Bossa, su hijo, un día antes de morir

Luly Bossa reportó el fallecimiento de su hijo menor, Este sábado, nueve de marzo, la popular actrizreportó el fallecimiento de su hijo menor, Ángelo Bossa . La barranquillera, reconocida por su incansable lucha en búsqueda del bienestar de Ángelo— quien sufría de distrofia muscular de Duchenne —, publicó a primera hora un primer video pidiendo una oración por el joven. Luego, en una desgarradora grabación, informó sobre su muerte.

"Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", expresó la mujer.

Y ahora, cuando la noticia ha conmovido a miles de colombianos que siguieron durante años la bella relación que mantuvieron madre e hijo por cerca de dos décadas, ha sobresalido en redes sociales el sentido regalo que le dio Ángelo a Luly por cuenta del Día de la Mujer. En el video: el amor que sintieron y transmitieron siempre.

'Eres mi ángel guardián'

Este viernes, en medio de un inspirador mensaje por el Día de la Mujer, Luly Bossa compartió con todos sus seguidores el regalo que Ángelo le dio con motivo de la conmemoración.

"Quería hacerles un video con mi Ángelo, pero el muñeco está indispuesto por una virosis ahí medio harta", expresó de entrada Bossa, en su video.

Luego de dedicarles unas palabras a las mujeres, comentó que quería compartir la sorpresa que le dio Ángelo: "Esta mañana, en medio de su malestar, me dijo: 'Mami, vea lo que está ahí",

Más adelante, exhibió el bello mensaje que Ángelo apuntaló con tiza en lo que parece una cartulina negra.

"Feliz Día de la Mujer. Mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita. Mom, I Love you very much", se lee en el escrito.

Además de la carta, Bossa también mostró un diseño en el que él la retrató, y una chocolatina que le dio.

"Creo que esta soy yo en su universo, en sus cielos...", cerró Bossa.

