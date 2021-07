Luly Bossa criticó a algunos médicos que han atendido a su hijo

La actriz Luly Bossa, reconocida por producciones como ‘Lala's Spa’ y ‘5 viudas sueltas’, subió un video a su cuenta de Instagram hablando acerca de los diferentes médicos que han atendido a su hijo Ángelo, quien sufre de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad huérfana que consiste en la debilidad y atrofia muscular progresiva.

“Hoy tuve un detonante en una consulta, en la que el médico no tuvo en cuenta que Ángelo estaba presente, en la que lo científico prevaleció desconociendo la lucha de un superhumano”, escribió la actriz en la publicación.



En el metraje, Luly Bossa dijo que “hay médicos de médicos” y, si bien hay algunos que le han dicho a su hijo que es un “príncipe” y han sido “maravillosos”, hay otros que “matan al paciente”.



(Puede leer: Luly Bossa: una supermamá en la TV y en la vida real).



“‘Él ha seguido, a pesar de los dictámenes de médicos que dijeron que era mejor que no tuviera muchas expectativas. Es lo peor que pueden hacer los médicos, acabar con la fe de un paciente”, aseguró.



Cabe resaltar que Bossa supo del diagnóstico de la enfermedad de Ángelo hasta que él tenía, aproximadamente, 11 años.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

La actriz comentó que, cuando está en consulta, los médicos hablan de “aquello que no es promedio para ellos, aquello que no es lo usual. Por lo tanto, no hay estudios y Ángelo va contra todos los pronósticos”.



Es por eso que en su libro ‘Fuego entre las piernas’ investigó lo que era el juramento hipocrático (compromiso de carácter ético que hacen los graduados de Medicina) y dijo que a muchos doctores “se les olvida (...) en un aspecto de una enfermedad huérfana que no es tan conocida y hace unos años no estaba en el pensum de Medicina”.



(Le recomendamos: 'Vamos pa' lante': Natalia Durán tras someterse a una segunda cirugía).

Más allá de un dictamen médico, hay una fe muy grande que puede mover montañas FACEBOOK

TWITTER

Bossa concluyó que se queda con los médicos que “son más humanos”, los que le han dicho a su hijo: “pensamos que no se iba a parar recto y hoy se para recto”.



“Me quedo con los médicos que son capaces de reconocer que, más allá de un dictamen médico, hay una fe muy grande que puede mover montañas, tanto en los pacientes como en su familia”, afirmó.



Finalmente, animó a sus seguidores a que, si algunas vez reciben un dictamen devastador por parte de los médicos, no pierdan la fe y nunca se den por vencidos. “Pa’ atrás ni pa’ coger impulso”, dijo.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Más noticias

- Darcy Quinn llega a La FM tras dejar Caracol Radio



- Jennifer Lopez dice que está en el mejor momento de su vida

Tendencias EL TIEMPO