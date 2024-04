Luly Bossa compartió quién ha sido su 'calmante' para sobrellevar la muerte de su hijo

Un mes se cumplió desde el anuncio que hizo la actriz Luly Bossa sobre el fallecimiento de su hijo Ángelo, el pasado 9 de marzo. El joven padecía una enfermedad llamada distrofia muscular. Ahora, la mujer compartió en sus redes sociales quién ha sido su 'calmante' para sobrellevar su perdida.

En su momento, Bossa confirmó el fallecimiento en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda".

La famosa quedó con una profunda tristeza con la partida del joven de tan solo 22 años, quien padecía distrofia muscular. Según Mayo Clinic, es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. Para esta no existe una cura, solo los tratamientos y medicamentos pueden ayudar a controlarla.

Esta es la compañía de Luly Bossa tras la muerte de Ángelo

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que tiene una importante compañía a su lado que le sirve de apoyo en este tiempo de duelo. Ella, quien también es 'coaching', compartió a sus más de 885 mil seguidores un video con su "regalo".

En la grabación, salió ella en su cama con una gata de color banco, quien está encima de su rostro y le ronronea. La mascota es de tan solo unos meses.

"Ella se la pasa metida en mi cuello y tiene un efecto calmante especial. Me la trajeron de regalo el jueves y es la cosa más bonita", escribió en la publicación.

Como afirmó, su nueva mascota llegó hace pocos días, pero ya es su consentida. Usuarios que vieron el metraje compartieron que "una parte de su hijo llegó a su casa para equilibrarle su corazón a punta de amorosos ronroneos".

Además, agregaron que cuando llega un nuevo miembro 'peludo' a la familia, significa que "su ángel se lo envío del cielo para acompañarla".

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), tener una mascota aumenta los sentimientos de apoyo, mejora el estado de ánimo y reduce la soledad. Gracias a la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con la sensación de calma, las personas que enfrentan un duelo pueden hacer la experiencia más llevadera.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO