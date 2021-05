Luly Bossa acusa a 'RCN' de vetarla de los castings para telenovelas

La actriz colombiana Luly Bossa fue entrevistada por ‘Diva Rebeca’, personaje encarnado por el actor Omar Vásquez.



Estos espacios con la ‘Diva’ son conocidos por tocar temas polémicos y comentarlos ‘sin pelos en la lengua’.

En dicha entrevista, Bossa abrió su corazón acerca de varios temas: la pérdida de su padre cuando era una niña y lo que significa para ella esa ausencia, cómo es ser madre soltera de dos hijos y su avance con la cuenta de OnlyFans, por nombrar algunos.

Llamó la atención, entre otras cosas, una ‘revelación’ sobre su carrera en la industria audiovisual nacional: ella dijo que estuvo vetada del canal ‘RCN’ por más de diez años.



“Yo pasaba todos los castings y, cuando llegaba al filtro final, a la persona que estaba en la presidencia, me bajaban (...) Lo sé porque los libretistas me lo decían: ‘escribimos este personaje para ti, pero no sé qué pasa’”, contó la actriz.

Bossa participó en producciones del canal desde 1989, cuando hizo parte de ‘Azúcar’. Luego apareció en otras telenovelas como ‘Las noches de Luciana’ (2004) y ‘Amas de casa desesperadas’ (2011).



Según ella, la razón se esconde detrás de algunos acontecimientos que marcaron su vida como, por ejemplo, una demanda que afrontó.



Mientras se le cerraban esas puertas, hizo teatro y participó en otras producciones del canal ‘Caracol’.



Sin embargo, la actriz contó que, gracias al cambio en la directiva del medio, pudo ser parte de ‘Lala' s Spa’ (2021), telenovela que se transmite de lunes a viernes en las noches por ‘RCN’.

Su posición política

Luly Bossa ha aprovechado el alcance que tiene como figura pública para pronunciarse acerca del paro nacional, el cual inició en Colombia el pasado 28 de abril y está por completar un mes.

Por un pueblo que camina hacia adelante queriendo ser escuchado por un gobierno que camina hacia atrás, yo digo ¡¡¡Gracias!!! No estigmatizar. — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) May 8, 2021

Precisamente, durante la entrevista con ‘Diva Rebeca’ aceptó que votó por el presidente Iván Duque, pero fue clara en enfatizar que se arrepentía.



“He tenido ganas de poner ese tuit y de decir ‘cómo rayos me pude haber equivocado tanto?’”, expresó refiriéndose a su decisión.



La actriz, en días pasados, también reconoció la labor de los jóvenes que se manifiestan en las calles.

Esos muchachos a los que llaman vagos lograron tumbar la R. Tributari, sacar a Carrasquilla y tumbar reforma leonina a la salud. Detallitos... — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) May 19, 2021

“Esos muchachos a los que llaman vagos lograron tumbar la reforma tributaria, sacar a Carrasquilla y tumbar reforma leonina a la salud”, escribió en su momento.

