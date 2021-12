Este martes, 14 de diciembre, la actriz Luly Bossa realizó una denuncia por medio de sus redes sociales contra la EPS Sanitas por negligencia en la entrega de medicamentos.



Según aseguró en el video, desde el pasado 25 de noviembre, el fármaco para su hijo, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne, se estaba agotando y la entidad lo había reportado.

Sin embargo, el medicamento no ha llegado porque no se ha realizado el pago de Sanitas al laboratorio. La mujer resaltó que la entidad ya tiene el dinero, solo que no ha hecho el trámite correspondiente.



Según la Clínica Mayo, la Distrofia Muscular es “una debilidad muscular progresiva” que causa “caídas frecuentes, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para correr y saltar, dolor y rigidez muscular, problemas de aprendizaje y retraso en el crecimiento”.



Ángelo fue diagnosticado con dicha enfermedad a los 11 años y, desde entonces, Bossa se encuentra en una batalla constante por defender los derechos de su hijo.



Su último reclamo fue con este video, el cual causó indignación entre los internautas, quienes comentaron sus casos y aseguraron estar junto a Bossa en este momento.

La denuncia

“Esta es una denuncia contra Sanitas directamente. ¿Cómo puede ser posible que ustedes, siendo advertidos desde el 25 de noviembre que el medicamento para Ángelo se estaba terminando, no hicieran el pago correspondiente?”, afirmó.

La molestia de la actriz está en que el medicamento ya se encuentra en el país, pero la EPS no ha hecho el pago correspondiente.



“El laboratorio autorizado ya lo tiene en Colombia, solo que están esperando el pago que ustedes no han hecho”, dijo Bossa con gran indignación.



Además, añadió que a la EPS “se le da la gana de jugar con la vida del paciente porque les parece que es demasiado costoso. Y ustedes ni siquiera están pagando por el medicamento porque esto lo paga el Fosyga y ni siquiera con el 70 % de recobro sino con el 100″.

La actriz finalizó diciéndole a la EPS que respetaran la vida de la gente.



Bossa publicó la denuncia tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram, la mujer acompañó el video con un llamado a la Superintendencia de Salud y a la Defensoría del Pueblo.



“Sanitas, respeten la vida de Ángelo carajo. No le van a quitar el medicamento, es un derecho que nos peleamos y nos ganamos. Si la vuelta es a las malas sepan que tengo botas puestas hasta la muerte. Superintendencia de Salud, qué rayos pasa en este país, ellos toman esto como negocio y la vida de mi hijo no se negocia. Defensoría del Pueblo”, escribió.

#SANITAS VAN A RESPETAR LA VIDA DE MI HIJO A LAS BUENAS O A LAS MALAS pic.twitter.com/DDglwQsfif — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) December 14, 2021

