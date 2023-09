Luly Bosa es una de las actriz y creadoras de contenido más destacadas del país. En los últimos meses, había generado polémica al revelar que hacía contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans. Sin embargo, al aparecer este negocio ya no la convence como antes y decidió decirle adiós.

Durante su carrera, Bossa ha logrado acumular una buena cantidad de seguidores, pues ha tenido la oportunidad de participar en diferentes producciones nacionales. Además, en sus redes sociales suele ser bastante activa y muestra como es su día a día, asimismo, como avanza la salud de su hijo Ángelo.



Por otro lado, con la 'página azul' sus fans la han podido conocer de una forma más íntima y personal con el contenido que publica.



(Lea también: Este hombre inventa una forma inusual de cerrar la puerta de su casa sin llave).

Sin embargo, en una reciente entrevista con el creador de contenido, Jhonatan del Castillo, la cartagenera dio las razones del porqué iba a abandonar OnlyFans. Ella empezó diciendo que se siente incómoda con la presión que ha experimentado.



“No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí”, afirmó Luly.



(Lea también: Familia demanda a Google Maps por llevar a su padre por un camino hacia la muerte).



“Me dicen, ‘tanto que peleó por su intimidad y ahora la está revelando’. Sí, y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only. Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, concluyó

La confesión de Luly Bossa de abandonar la página de contenido para adultos, ha generado varias reacciones de sus seguidores, pues algunos apoyaron a la actriz y otros mostraron su decepción por qué querían seguir viendo las publicaciones de la actriz.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Estar aquí es increíble': Daniela Tapia, de MasterChef, habla de su retiro espiritual

¿Qué produce más guayabo, el ron o el aguardiente? Esto dice revelador estudio

‘Estoy exorcizando algunos demonios’: Shakira apunta sin pelos en la lengua