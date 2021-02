Lujos de famosos colombianos que indignan en tiempos de pandemia

La fama trae consigo una exposición constante a los señalamientos, pues las redes sociales crean una especie de ‘ventana’ hacia la vida pública y privada de las celebridades.

En ese sentido, algunos famosos colombianos han dado de qué hablar en tiempos de pandemia, cuando el riesgo de contagio por covid-19 está latente, ya que para algunos de sus seguidores su proceder no cumple con las medidas de bioseguridad indicadas.



Aquí le contamos quiénes son y qué hicieron para estar en el 'ojo del huracán'.

(Lea también: Shakira, nombrada en informe de 'Le Monde' sobre paraíso fiscal).

Pautips hospedada en hoteles

A Pautips, como se le conoce a la ‘youtuber’ Paula Galindo, sus seguidores le reclamaron la falta de empatía ante la situación que vive el país por el covid-19.



No es un secreto que Pautips viaja bastante, incluso desde antes de la pandemia, y que muchas veces se hospeda en hoteles.



(Le puede interesar: Aura Cristina Geithner y otras famosas que se pasaron a OnlyFans).



Lo que creó controversia fue que, mientras se hospedaba en Miami en noviembre del año pasado, se quejó porque debía organizar la habitación ella misma. “Me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo del covid. A mí nunca me informaron sobre eso antes de pagar”, dijo en un video que subió a su canal.



Una de las personas que criticó el hecho fue el también ‘youtuber’ Nicolás Arrieta, quien, con ironía, comparo la situación de Pautips con la que viven el resto de colombianos.

- A la gente se le está terminando la comida, no tienen trabajo, no les ha llegado la ayuda del gobierno.

Influencers: pic.twitter.com/pJ3NqXF8mX — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) April 13, 2020

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

J Balvin y su fiesta de cumpleaños

El cantante de reggaeton J Balvin cumple años el 7 de mayo y, en 2020, cuando había cuarentena estricta debido a la pandemia y la recomendación general era evitar aglomeraciones, el artista paisa optó por celebrar un año más de vida en una mansión de Medellín.



El mismo Balvin subió fotos y videos a sus historias de Instagram, en los cuales se veía a varias personas junto a él.



Y, aunque tenían tapabocas, la fiesta no dejó de causar polémica en redes sociales.

Fiesta de J Balvin en su mansión de Medellín pese a la cuarentena nacional.👉👉https://t.co/5hJfYiB8gr pic.twitter.com/fqDRbyI80a — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) May 8, 2020

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

Sumado a esto, hace unos días se conoció que el paisa hizo una compra millonaria: un Ferrari F40 valorado en un millón de dólares, según ‘Diario Motor’. Esto desató ciertas críticas pues, aunque Balvin tiene disposición libre con su dinero, no deja de ser una excéntrica adquisición en tiempos de dificultades económicas, señalaron algunos internautas.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

Las vacaciones de Sofía Vergara

Otra celebridad colombiana que aprovechó las vacaciones de final de año para darse ‘una escapadita’ fue Sofía Vergara.



La barranquillera compartió con sus seguidores varias fotos de su estadía en la residencia vacacional que tiene en Bahamas, a la cual se refiere como ‘Casa Chipi Chipi’.



Aunque la actriz es muy querida por los colombianos, no dejó de causar indignación que estuviera viajando en compañía de su esposo Joe Manganiello en momentos cuando el virus seguía (y sigue) latente en el mundo.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

De paseo por Disney World

Ana María Estupiñán, actriz recordada por las producciones ‘Amar y vivir’ (2020) y ‘La niña’ (2016), estuvo de vacaciones con toda su familia en Orlando, Florida (Estados Unidos).



Las críticas no se hicieron esperar y los comentarios en redes sociales señalaban que ella, como figura pública (al menos al criterio de los internautas), debía dar ejemplo y mantenerse en resguardo para evitar la exposición al virus.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



(Continúe leyendo: La cantante Anitta también abrirá cuenta en OnlyFans).



Tendencias EL TIEMPO