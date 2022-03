Oficialmente, Putin tiene dos hijas con su primera esposa llamada Lyudmila Shkrebneva, de quien se divorció en 2013.



Una de ellas es María, médica endocrinóloga de 37 años; y la otra es Yekaterina, una bailarina de 26 años.

Sin embargo, según una investigación realizada por el periodista Andrey Zakharov, habría otra hija como resultado de una relación extramarital de Putin con Svetlana Krivonogikh.



Se trata de una ama de llaves que, de un momento a otro, se convirtió en una de las mujeres con más dinero de Rusia y la copropietaria del banco Rossiya.

La supuesta hija sería Luiza Rozova, quien tiene 18 años y estudia Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad de San Petersburgo, en Rusia.



​Tras ser revelada su identidad y su supuesta relación con el presidente en 2020, la joven empezó a recibir bastante atención en redes sociales y, en ese momento, dijo estar feliz durante una conversación por la aplicación Clubhouse con Zakharov.



Sin embargo, con la actual situación que se desarrolla entre Rusia y Ucrania, la joven ha recibido comentarios violentos, acusándola de apoyar la invasión rusa y amenazándola.



Tanto así, que Luiza decidió cerrar su instagram por un tiempo y regresó con una publicación hace pocos días.



Allí escribió: “Últimamente he recibido una gran cantidad de mensajes enojados de diferentes personas que no conozco. Cada uno de ellos no difiere entre sí y se pierde en la cantidad de mensajes. Ya no soy una niña pequeña, he aprendido a ignorar los mensajes de gente estúpida, pero en esta situación es masivo y muy difícil de manejar”.

Esta no es la única hija que, supuestamente, Putin ha tenido por fuera del matrimonio.



También existen rumores de que es el padre de unas gemelas que nacieron en 2019, producto de su relación con la gimnasta Alina Kabáyeva.

