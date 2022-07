"Esto yo nunca lo había visto en ningún país, en ningún territorio y jamás me había encontrado con una situación así", afirmó Luisito Comunica en un video en el que contó que se sintió discriminado.

El 'youtuber', quien se encuentra conociendo Corea del Sur, narró a sus seguidores que no lo dejaron ingresar a ningún bar de la zona de Gangnam ni de Hongdae, en Seúl, por ser mayor de 29 años y turista.

"Recientemente aprendí algo que no me gustó ni un poquito, bajó mucho mis impresiones sobre este país, y es que si tienes más de 30 y, sobre todo, si eres turista no puedes ir a discotecas", reveló Luisito.

El 'youtuber' viaja por el mundo y cuenta detalles de cada cultura. Esta vez está en Corea del Sur. Foto: Instagram: @luisitocomunica

El 'infuencer' explicó que un sábado en la noche quiso conocer cómo era la vida nocturna en Seúl, pero que, en un principio, le negaron la entrada en algunos bares por no ser coreano. Situación que entendió, pues en otros países también hay dicotecas solo para locales.

Sin embargo, Luisito Comunica quedó conmocionado cuando en otros clubes también le negaron la entrada, pero por su edad. Señaló que, a sus 31 años, se sintió "viejo".

"Hay un límite de edad, las personas con más de 30 años de edad no pueden ir a discotecas. Es algo que me asusta, realmente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos, vete a cuidar a tus nietos, ya no salgas más, ya no puedes", recriminó.

Y destacó que no podría vivir en Corea del Sur, pues sentiría que la sociedad lo rechaza por su nacionalidad, por su apariencia un poco "desordenada" y por su edad.

"No me dejaban entrar por anciano, por viejo. Me sentí muy mal, no lo voy a negar, me sentí feo", confesó el 'youtuber'.

Por otro lado, Luisito explicó que hizo una búsqueda en internet y averiguó con algunos amigo el porqué lo rechazaron en los bares y llegó a dos conclusiones. La primera, que consideran que los mayores de 30 años son pervertidos y, la segunda, que es solo un pretexto para no dejar entrar a las personas que no tienen una apariencia "correcta".

