En este Mundial de Qatar 2022, varias figuras públicas de Latinoamérica han viajado al país árabe para apoyar a sus selecciones y de paso conocer la cultura y los lugares más emblemáticos. Uno de ellos fue 'Luisito Comunica’ quien fue visto apoyando a varios países como Argentina, Ecuador, Costa Rica, entre otros.

El famoso ‘youtuber’ mexicano ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pues los internautas lo han tachado de ‘salado’ pues a los equipos que alentaba perdían o no hacían goles.



Toda esta situación empezó, cuando Luisito decidió apoyar a las selecciones latinoamericanas durante la fase de grupos. Después de cada partido, el joven aprovechaba para tomarse una fotografía en el estadio o con sus fans para subirla a sus redes sociales, en las que acumula millones de seguidores.



(No deje de leer: Mientras Messi salvaba a Argentina, hincha socorría a viajero infartado en vuelo).El ‘influencer’ se puso la camiseta de Argentina, México, Costa Rica y Ecuador los cuales fueron derrotados por Arabia Saudita, Argentina, Alemania y Senegal, respectivamente.

Los internautas notaron este patrón y apodaron al joven mexicano ‘Luisito Perjudica’ o ‘el salado del Mundial de Qatar 2022’. En ese sentido, algunos de sus seguidores le han hecho diferentes bromas e incluso le han sugerido que no se ponga la camisa de Argentina, pues actualmente están en la fase de cuartos de final.



(Le puede interesar: En video: la sentida carta que 'La Liendra' le escribió a Cristiano Ronaldo).



Ante esto, y como es característico de Luisito, tomó esta situación con humor y se disculpó con sus seguidores. “Una disculpa a toda Latinoamérica por traer la mala suerte”, escribió el joven en una publicación en Instagram, la cual va acompañada de un meme que realizaron los internautas.



Como era de esperarse las reacciones de sus seguidores no podían faltar y algunos le pidieron que siga ‘salando’ a algunos equipos.



“Ponte la de argentina para apostar todos mis ahorros”, “En el próximo mundial te las pones contrario y listo, jajajajaja”, “Ya no te van a invitar”, “Ponte la de Argentina contra Croacia, por favor”, “Tú cómo que le vas a Venezuela y por eso no clasificamos nunca”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

