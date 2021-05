Luisito Comunica rechaza hablar con el manager de La Liendra

La visita del ‘youtuber’ mexicano ‘Luisito Comunica’ a Colombia ha sido una de las tendencias en redes sociales durante los últimos días.



Miles de nacionales han aplaudido que el creador de contenido haya viajado desde su país para conocer qué es lo que está sucediendo en las movilizaciones nacionales. Recordemos que el pasado 28 de mayo participó en una protesta pacífica en la ciudad de Cali.



Su llegada le ha permitido a muchos fans conocer a uno de los ‘influenciadores’ más populares de América Latina, ya que cuenta con más de 35 millones de suscriptores en YouTube, casi 26 millones de seguidores en Instagram y 8 millones y medio de fanáticos en Twitter.



Uno de sus admiradores que se propuso a conocerlo en persona o siquiera hablar telefónicamente con él fue el manager y mano derecha del también creador de contenido ‘La Liendra’, quien dijo en una historia desde su cuenta de Instagram:



"Elevo una petición pública para decirle a alguien que conozca a ‘Luisito Comunica’ o a alguien que esté con él, que yo me sueño con conocerlo, que me sueño con decirle así sea por teléfono "hola mucho gusto, mi nombre es Santiago usted es mi ídolo y le tengo un negocio del cual usted no se va a arrepentir”.



Tal era su interés que llegó a ofrecer hasta dos millones de pesos a aquella persona que le compartiera el número de contacto del mexicano. Mencionó que si se llegaba a un acuerdo, frente al ‘negocio’ que le iba a ofrecer, sería capaz de dar hasta 10 millones de pesos al intermediario.



Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve a ‘Luisito comunica’ en el barrio Siloé, de la capital vallecaucana, y en el que, al parecer, se le comenta que el manager de ‘La Liendra’ desea ponerse en contacto con él.



Al escuchar quien está a través del teléfono Luis decide negarse a contestar la llamada, invitando a un joven a que mencione que ya va de salida y que está muy ocupado.

Aún se desconocen los motivos del rechazo, no obstante, muchos argumentan que es un interés particular que se desviaría del motivo inicial de la visita.



Otros argumentan que, seguramente, fue una reacción a los miles de comentarios que recibió ‘Luisito’, luego de que ‘La Liendra’ le solicitara a sus seguidores que le escribieran.



