¿Por qué acusan de machismo al famoso ‘youtuber’ Luisito Comunica?

¡GENIAL LUISITO COMUNICA!

Me encanta que fomentes a todo tu público de panas frescos que no se limpian el ano, a que emborrachen mujeres para luego abusar de ellas, que ídolo. 🥰🥰

Y luego se atreven a decir que la cultural de la violación no existe, como detesto a los hombres. pic.twitter.com/fSyAgoNuc8