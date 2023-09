Luisito Comunica recordó el día en el que fue víctima de un robo y aprovechó para enviarle un mensaje a su asaltante.



A través de sus redes sociales, el influencer relató la vez que le hurtaron su cámara profesional y sus pertenencias, mientras conducía por una calle de la Ciudad de México.

El creador de contenido es reconocido por recorrer distintos lugares del mundo y mostrar las singularidades de sus viajes por medio de sus canales digitales. Así que varias de sus herramientas consisten en equipos multimedia para documentar sus travesías.



El youtuber relató que en esa ocasión se encontraba en la capital mexicana, grabando contenido para sus cuentas, cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego, al tiempo que le gritaba "No te quieras pasar de listo, carnal".



Por suerte, el delincuente no le propinó ningún daño físico, pero lo despojó de su teléfono celular, su cámara y su billetera. Hecho que Luisito Comunica se encargó de divulgar con un singular video donde le enviaba un mensaje a su atacante.



Allí mencionó que no se encontraba molesto por lo ocurrido, sino decepcionado, porque trataba de entender el trasfondo y los motivos por los que alguien decide robar a otros.



A modo de carta, el influencer le dice al delincuente que espera que este haga uso de lo hurtado para alimentarse a él y a su familia.



“Querido asaltante, en verdad espero que utilices lo que me has robado para dárselo a tu familia, a tus hijos o a algún ser que dependa de ti. Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente robas por necesidad”, inicia el clip publicado hace ocho años en su canal de YouTube.

Así mismo, le decía al delincuente que las tarjetas de crédito se encontraban desactivadas, así que no podía utilizarlas y le solicitaba que por favor no hiciera un mal uso de su identificación en asuntos que lo involucraran en algo ilegal en un futuro.



Por último, el influencer también aprovechó para pedirle a su agresor, que pensara menos en sí mismo y que tratara de entender que todos tienen problemas en la vida, aunque unos más que otros y que esperaba que el crimen no fuese su mecanismo para sobrevivir en el futuro.



"Te voy a pedir un favor, no seas tan egoísta, quién sabe, yo necesitaba ese dinero que me quitaste para pagar una operación que mi madre necesitaba o tal vez para mantener a mis propios hijos. Igual te deseo suerte en tu vida. Deseo que esto no sea algo que vaya para largo en tu camino", finalizó el creador de contenido en el antiguo clip.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

