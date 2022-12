Luisito Comunica es uno de los canales de YouTube más relevantes de la actualidad. Con seguidores más de 39 millones y medio de suscriptores, se ha consolidado como el youtuber de viajes más seguido de Latinoamérica y como uno de los personajes más representativos del internet en México.



Pero, el parecer, su popularidad no lo exenta de que se intenten aprovechar de él y de su fortuna, ya contó en sus historias de Instagram que fue estafado el fin de semana pasado.

El domingo 4 de diciembre se llevó a cabo la quinta fecha de Daddy Yankee en México, evento durante el que Luisito Comunica tuvo la mala experiencia. Las boletas que había conseguido en una página web no oficial eran falsas, el lector de QR que suele ser utilizado en este tipo de espectáculos no las leyó y no lo dejaron entrar al Foro Sol, en Ciudad de México.

"Llegamos temprano para variar, conseguimos boletos de último momento", escribió el influencer momentos antes de pasar por la vergüenza de no poder ingresar al concierto, seguido de una historia en la que contó: "Situación desafortunada, compramos boletos fraudulentos. Nos estafaron".

Según dijo, les vendieron las entradas bastante caras: más o menos 500 dólares (casi dos millones y medio de pesos colombianos) cada una y fueron compradas de último minuto.



Bastante decepcionado por esta situación, pidió a sus seguidores no usar StubHub -en la que fueron adquiridas las supuestas entradas para el concierto- y advirtió sobre el peligro de la reventa en este tipo de sitios web.

Eso sí, tuvo un final feliz porque Leonardo de la O, manager de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, le dio boletas para que pudiera entrar al concierto tras el fiasco que pasó Luisito junto a su pareja.



Él agradeció el gesto y dijo haber pasado un gran momento en compañía de ambos influenciadores.

