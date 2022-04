En los últimos días, el 'youtuber' mexicano conocido como Luisito Comunica compartió una experiencia que tuvo "hace muchos años" con Lele Pons, personalidad de internet venezolana, relacionada con el idioma.



Esto fue lo que pasó, según el creador de contenidos.

En entrevista con la cadena de radio mexicana 'Exa FM', el influenciador de 29 años habló de diversos asuntos como pate de sus actividades de promoción de 'Sonic 2, la película'. Luis Arturo (nombre de pila del 'youtuber') hizo la voz oficial del personaje animado.

Luisito Comunica es un 'youtuber' mexicano. Foto: Instagram: @luisitocomunica

Después de contar algunos aspectos de su vida como creador de contenidos y de hablar sobre uno de sus actores favoritos, Luisito relató experiencias conociendo a otros 'youtubers'. Durante la entrevista, surgió una anécdota de cuando conoció a Lele Pons.



Eleonora Pons (más conocida como Lele), de 25 años, es una joven venezolana que se volvió popular en redes sociales haciendo videos de formato corto. Vive hace varios años en Estados Unidos y la mayoría de sus videos son en inglés.



Antes de que el mexicano relatara la historia, aclaró que no esperaba causar controversia, sino que lo contaba "con risas".



Luisito Comunica cuenta que, en un evento de 'youtubers', se encontró con Pons. "En aquel entonces, Lele Pons todavía no se había puesto la playera (camiseta) de 'soy latina'", afirma. Y agrega que, en Estados Unidos, en ese entonces aún no estaba de moda este asunto.



Continúa diciendo que, como estaba aburrido y sabía que ella era venezolana, decidió ir a saludarla. Dice que saludó y se presentó en español. Según cuenta, ella contesto en inglés: "Lo siento. No hablo español. Lo siento". Luego, Pons siguió viendo su celular.



El 'youtuber' relata que se sorprendió porque "juraba" que ella era latina. Y dice que uno o dos años después del episodio, Pons puso en la descripción de sus redes sociales que es latina. "Y yo dije: 'Esta tremenda... es latina cuando le conviene'", expresa Luisito.

Luisito Comunica, luego de contar la anécdota, expresa que probablemente Pons estaba ocupada y que su reacción fue su manera de pedir que no la molestaran. De todas maneras, expresa que la situación fue irónica y que lo cuenta "entre risas".

Sobre la historia, que ha sido compartida en redes sociales durante los últimos días, hay opiniones encontradas entre los internautas: algunos afirman que ella está más acostumbrada a hablar en inglés y que no tiene nada negativo que no quisiera hablar con él.



Otros, mientras tanto, dicen que comportamientos así no son "novedad con Lele" y se muestran de acuerdo con la afirmación de que la joven "es latina cuando le conviene".



