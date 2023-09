Por medio de redes sociales, Luisito Comunica informó que había sufrido una agresión por parte de un vendedor de paletas que se encontró en la calle. El influencer, quien es uno de los más populares en México, relató los hechos a sus seguidores.

“El rey palomo”, como lo apodan sus fans, comparte su día a día con sus seguidores, razón por la que es común escucharlo narrar sus experiencias en viajes, sus nuevos proyectos, anécdotas cómicas y hasta los momentos de pánico por los que atraviesa.

El influencer indicó que el hombre lo golpeó. Foto: Captura de pantalla: Instagram: @luisitocomunica

El pasado martes no fue del todo bueno para Luis, pues al salir a dar un paseo fue golpeado en la cara por el vendedor. ¿Qué fue lo que pasó?



“El pillo” preocupó a sus fanáticos tras aparecer consternado en sus redes sociales.



“Me acaban de meter un golpe por acá, todavía me duele un poquito. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle, estuvo muy raro, muy loco, todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta”, explicó.



El influencer había salido a la calle a dar un paseo con su perro, como lo hace habitualmente, y durante el altercado logró sacar su teléfono celular para documentar todo.

“Llega un wey a ofrecerme una paleta, le digo que no y el we me dice pinc** mam**... y no sé qué”, recordó. El también youtuber indicó que respondió a las agresiones verbales, pero no de manera irrespetuosa.



La actitud del vendedor se tornó agresiva y comenzó a meter la mano a la bolsa de su pantalón tratando de sacar un objeto filoso: “Yo dije no mam**, este tipo tiene un cuchillo. Entonces mi reacción más rápida fue empezar a grabar”, hecho que provocó la furia del vendedor.

Luisito Comunica graba agresión de vendedor de paletas



El sujeto se lanzó contra Luisito Comunica, y dos hombres que se encontraban en la calle acudieron a tranquilizarlo.



“No me dio tiempo de llamarle a la policía”, indicó en uno de los clips de evidencia que publicó vía Instagram.



“Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido una sustancia, tal vez había tenido un mal día y en ese momento explotó. De cualquier manera, creo que no justifica el golpazo que me metieron y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron porque evitaron que pasara algo peor”, dijo.Luisito Comunica agradeció que el altercado no pasó a mayores y aseguró que “de un chichón no pasa”.

“Nos queda de moraleja que cuando nos metamos en un problema en la calle, mejor no respondamos porque no sabemos si la persona delante de nosotros va a ser una persona violenta que pierde la cabeza, que no está en sus cinco sentidos o tiene un mal día”.



EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO

Luisito Comunica fue agredido en la CDMX por no comprar una paleta “Traía un cuchillo” pic.twitter.com/LXg6vl38JO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2023

