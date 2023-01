En estos últimos días el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido tendencia en redes sociales y en medios de comunicación y no precisamente por su música, si no por el comportamiento violento que tuvo con algunos de sus fans. Este hecho, incluso ha generado que su popularidad en las plataformas musicales cayera.

Varias personalidades del mundo de la farándula nacional e internacional se han referido al respecto y mientras unos lo critican, otros lo defienden, como el ‘youtuber’ mexicano Luisito Comunica.



El ‘influencer’ en sus historias de Instagram comentó que entendía porque el boricua se había comportado de esa forma.



“No había visto el video de Bad Bunny aventando el teléfono de la chica, ¡gran video! Muchas risas, me hace muy feliz, joya del internet que recordaremos con sonrisas durante años y años”, comenzó diciendo.



Aunque, el mexicano comentó que le parecía gracioso. Resaltó la cantidad de fans que molestan al intérprete de ‘Titi me preguntó’ todos los días y para él es entendible que reaccionara de esa manera.



“Yo solamente les digo, imagínense así que de verdad te pongan el teléfono en la cara a Bad Bunny le había pasado en esa misma noche, sin exagerar, más de 100 veces”, aseguró.



Además, en su video escribió: “Yo creo que la reacción de Bad Bunny es completamente humana y más que entendible”.



Por otro lado, resaltó que esta situación posiblemente se convierta en un meme y muy seguramente se van a viralizar videos de fans diciéndole a Bad Bunny que no tire su celular.



“Ya va ser un meme local, ya quiero ver esos videos virales por ahí. Cuando vean uno por favor mándamelo. Que veo que va a suceder, se va hacer tendencia, va a ser un nuevo trend acercarte a Bad Bunny y decirle no avientes mi teléfono ¡Así funciona el internet!”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

