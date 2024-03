‘Luisito Comunica’ contó cómo fue extorsionado en un avión en Nigeria

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como ‘Luisito Comunica’, es un reconocido creador de contenido sobre viajes. Incluso, el pasado 26 febrero, publicó en Instagram que había recibido una placa plateada, el premio por superar los 100.000 seguidores en YouTube. Sin embargo, a pesar de ser una figura de renombre, no está exento a que le pasen malas cosas mientras recorre el mundo.

El 14 de febrero, el ‘youtuber’ compartió, a través de sus historias en Instagram, que se dirigía rumbo a Nigeria, un país de África Occidental caracterizado por tener la economía más grande del continente, según ‘Google Arts & Culture’.

Desde el inicio, se encargó de documentar todo su viaje y compartir información sobre el país. ‘Luisito Comunica’ pudo vivir experiencias únicas, como pasar un día entero con los ‘hombres hiena’. Esta tribu se encarga de domesticar a estos animales salvajes con, lo que ellos llaman, “magia negra”.

También, recorrió las calles de para probar la gastronomía callejera y adentrarse en la cultura nigeriana. Después, conoció la vida nocturna de Lagos, la ciudad más poblada del país.

“Estoy encantado, hay algo digno de fotografiar en cada esquina”, dijo el mexicano en uno de sus videos de YouTube. “La gente es cálida y receptiva”.

Sin embargo, la aventura llegó a su fin cuando fue víctima de extorsión en el aeropuerto del país. ‘Luisito Comunica’ contó la historia a través de sus historias de Instagram.

“Es común que en los aeropuertos te pidan dinero”, contó el ‘youtuber’ desde el avión. “Suelen decir ‘show love to brother’ o ‘give me love’”. En español, esto se traduce a “muéstrele amor al hermano” y “deme amor”, pero estas frases no tienen nada de romántico.

El mexicano explicó que el aeropuerto está lleno de letreros que advierten y prohíben la extorsión, pero esto no los evita.

Un policía se le acercó y le dijo la célebre frase: “Show brother love”. Luisito le dijo que no, pero el hombre no desistió. Le dijo que no podía llevar una bolsa plástica con comida que tenía en la mano y se la quitó.

‘Luisito Comunica’ aclaró que la comida la había comprado en el aeropuerto y, para ese momento, ya había pasado todos los filtros de seguridad. Por lo tanto, no estaba infringiendo ninguna norma.

Para recuperar su bolsa, tuvo que pagarle el equivalente a dos dólares. “Se los comparto, por si algún día llegan a estar acá”, advirtió el ‘youtuber’ a los futuros visitantes de este país.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO