Youtuber Luisito Comunica fue arrestado en Venezuela

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica le contó a sus seguidores que fue arrestado en Venezuela durante su más reciente viaje al país vecino.



En uno de los últimos videos de su canal de YouTube, en el que tiene más de 37 millones de suscriptores, Luisito Comunica contó que estuvo detenido por un periodo de tres o cuatro horas.



Sin embargo, contrario a lo que muchos creerían, el youtuber no se encontraba realizando alguna actividad negativa. Al parecer, según contó, fue detenido por su propia seguridad.



El mexicano relató que fue arrestado en Caracas, específicamente en el sector conocido como la ‘Cota 905’, una de las zonas con más bandas delictivas en la capital venezolana. El hombre se encontraba con su novia Arianny Tenorio.

“Esto ocurrió en la Cota 905, una zona de riesgo y llena de misterio. Decidí ir a meterme en la Cota 905 porque me pareció interesante para un video. Este tipo de sitios siempre me parecen muy interesantes para grabarlos, para publicarlos”, contó el youtuber en su video.



Sin embargo, reconoció que no sabía que esta zona es cuidada por militares. Afirmó que desconocía que no se puede ingresar a este sector y mucho menos con una cámara.



“Soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido. Fue mi idea ir, fue mi culpa no haber investigado lo suficiente antes de acudir”, reconoció el hombre.



Luisito afirmó que apenas habían pasado unos pocos minutos desde su llegada a la zona, cuando fueron interceptados por una moto de policía. Luego, un gran grupo de policías y militares llegaron a cuestionarles por qué habían ingresado al sector y por qué estaban grabando las calles del lugar.



“Estábamos solo en la vía principal. Cinco minutos hemos de haber estado ahí dentro cuando una moto de policía nos cerró y nos preguntó de dónde éramos”, contó.



Aunque el youtuber afirmó que estaban grabando un reportaje, las autoridades le hicieron descender del vehículo y les aclararon que no se puede ingresar a dicha zona sin un permiso del gobierno local.



Al cabo de un rato de preguntas, Luisito y su novia fueron llevados a una estación de policía, en donde también les confiscaron sus cámaras, micrófonos y teléfonos celulares.



El youtuber contó que no les daban información sobre por qué estaban detenidos. Simplemente les aseguraban que era por su propia seguridad pues, además de estar en una zona prohibida, era inseguro estar solos por las calles de dicho lugar.



“Fueron amables pero me están privando de mi libertad por estar grabando una calle”, afirmó Luisito Comunica.



Un poco más de dos horas después fueron dejados en libertad. Las autoridades también les pidieron una disculpa y afirmaron que había sido un error.



El youtuber, quien finalmente tuvo tiempo de pedirle una selfie a las autoridades para recordar dicho momento, enfatizó en que realmente fue detenido por su seguridad, pues se puso en riesgo al ingresar a dicha zona de Caracas.



“Fui detenido en gran parte por mi propia seguridad. Yo me puse en riesgo y las autoridades actuaron, tal vez por varias razones, pero una de ellas fue para cuidarme y para mantenerme seguro”, dijo el youtuber.



Sin embargo, aseguró que no entiende por qué las autoridades no le pidieron simplemente retirarse del lugar, sin necesidad de detenerlos y de ser interrogados por algunos generales dentro de la comisaría.



Por último, agregó que no puede volver a este barrio, pero que esta experiencia no cambia en nada su gusto por Venezuela y que, al fin y al cabo, hoy puede contar esta vivencia entre risas.

