Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya tendrían fecha para irse de Colombia: ¿por qué?

El caleño Pipe Bueno es un cantante y compositor de música popular y rancheras. Es conocido por canciones como 'No voy a morir', 'Te parece poco', 'Te hubieras ido antes', 'Recostada en la cama' y 'La invitación', sencillos que fueron claves para que su carrera despegara a nivel nacional e internacional hace varios años.



El artista ha colaborado con Jessi Uribe, Nico Hernández, Luis Alfonso, Carin León, Jhonny Rivera, Alzate, Darío Gómez, entre otros cantantes importantes dentro del género. Actualmente, sostiene una relación con la influencer Luisa Fernanda W, oriunda de Medellín, con quien tiene dos hijos: Maximo y Domenic.

La creadora de contenido recientemente le dio una gran noticia a su público, puesto que subió un carrete de fotos a su Instagram en el que dejaba ver que el artista le propuso matrimonio en Dubái, por lo cual están comprometidos y próximos a los preparativos de una boda que aún no tiene fecha.



Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno de irse del país



La ‘influencer’ reveló, por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, que tanto ella como Pipe Bueno tienen planes de irse de Colombia a México, por oportunidades laborales, luego de que uno de sus seguidores le preguntara: “¿Es cierto que te vas a vivir a México?”.



A lo que Luisa Fernanda W confirmó: “Sí, esa es la idea, ese es el plan, todavía no tenemos una fecha exacta, pero sí. Gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho cosas nuevas con Divva. Entonces nada, esperemos a ver cómo fluye todo, igual mi base, mi casa, es aquí, en Bogotá. Pero sí, la idea es irnos un buen tiempo para México”.



Cabe recalcar que Divva es la nueva marca de cosméticos de la ‘influencer’, la cual ofrece diferentes productos de maquillaje como pestañinas y delineadores, y ha tenido una gran acogida por su público.



En una reciente entrevista de la 'Revista Vea' con la pareja, Pipe Bueno reveló que él también tiene un proyecto muy importante para su carrera en dicho país, puesto que firmó un contrato con Seitrack, un sello discográfico mexicano, que también trabaja junto a grandes artistas como Alejandro Fernández.



"La decisión está tomada, no fue fácil. Lu estaba temerosa, un cambio de esos no es sencillo. Ya lo hablamos y ahora está convencida de que es lo que debemos hacer. Pensamos irnos a finales de febrero o a principios de marzo de 2024. Yo trabajo con mi prima, que es quien me ayuda a cuidar a los niños, y la idea es irnos con ella. Queremos una casa amplia, como la que tenemos acá", explicó el artista.

Pipe Bueno celebra sus 15 años de carrera con ‘Mis dos mundos’

