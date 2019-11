Video: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se besan en pleno concierto

En medio de uno de los eventos del festival de la Luna, la leyenda y el maíz, realizado en Chía, Cundinamarca, se confirmó uno de los rumores más comentados en las redes sociales.

Al parecer, este sábado el cantautor Pipe Bueno era el invitado esperado y llegó acompañado de la influenciadora y cantante Luisa Fernanda W.



"Buenas noches, Chía, de verdad muchísimas gracias por el recibimiento, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, besos", dijo la instagramer y caminó a la salida del escenario. Tras ello, Pipe Bueno tomó el micrófono y dijo: ¡Venga, venga! Luisa se devuelve y el público gritaba: ¡Beso! En ese momento se dieron un beso y un abrazo.



(Le puede interesar: El video que confirmaría romance entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno)



Aunque el pasado 12 de octubre ella confesó que no estaba en una relación pero que no sabía si podía tener una relación pronto, pues "llega cuando tiene que llegar".



Días después, a través de un Instagram Live aseguró que "no estaba cerrada a la posibilidad de que me llegue a gustar alguien, lo que les puede decir es que estoy tranquila y mis sentimientos están tranquilos".



El pasado 3 de noviembre, a pesar de la insitencia de los artistas en que su relación era de amigos y compañeros de trabajo, el programa de entretenimiento 'La Red' habría captado a la pareja dándose un beso en una fiesta.



La respuesta de la influenciadora cuando el periodista le pregunta si sostenía una relación con el colombiano fue: "Eso dejémoslo en incógnito. Si es mi novio o no es mi novio eso a la gente no le importa. Hay que darle tiempo al tiempo”.



Siete días después, las imágenes se volvieron a repetir, pero está vez de forma totalmente pública.

