De acuerdo con un comunicado de la Coalición Colombia Sin Toreo, activistas alertaron a las oficinas de Animal Defenders International de la construcción de una plaza de toros en Cajicá, Cundinamarca.

Tras el aviso, la organización internacional envió un derecho de petición a la alcaldía municipal para que se indagara sobre las obras que, según la coalición, se adelantaban en los predios del restaurante Rancho MX, propiedad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Las autoridades locales visitaron la zona y se evidenció que se trataba de una plaza de toros portátil, construcción que, según la misiva, fue sellada.



"Una vez revisados cuidadosamente los documentos y las bases de datos que reposan en el archivo central municipal, se pudo comprobar que en los últimos 15 años en la administración no se han realizado eventos taurinos, riñas de gallos, corrralejas o espectáculos de tipo coleo", fue el argumento de la Alcaldía para sellar la obra, según lo indicó Colombia sin toreo.



Por su parte, el representante legal del restaurante aseguró a la organización que la plaza no se iba a destinar para el toreo sino para presentaciones musicales.



Sin embargo, el restaurante no ha hecho ningún comentario público referente a la polémica y ninguna de las personalidades, Pipe Bueno o Luisa Fernanda W, se han pronunciado en sus redes sociales.

¿Sabias que en Rancho MX, restaurante del cantante Pipe Bueno, se estaba construyendo una plaza de toros?



Agradecemos a @alcajica por su oportuna respuesta, sellar la plaza y aclarar la situación. Cajicá, región libre de toreo.#CajicáSinToreo



Más info:https://t.co/HZEtMwL53E pic.twitter.com/G7hzrdSJmB — Colombia Sin Toreo (@COLSinToreo) March 3, 2022

