Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: así fue la romántica pedida de mano detrás de cámaras

Hace unos días Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W en Dubai, con una romántica escena. Vestidos de blanco y frente a un gran letrero que decía 'Will you marry me', rodeado de un corazón de rosas rojas, la pareja dio el sí para ir camino al altar.



Posteriormente, las celebridades compartieron la gran noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde publicaron algunas fotografías del emotivo momento.

Desde 2019, las celebridades han formado un noviazgo que se ha caracterizado por el amor, el apoyo y la estabilidad, como lo han demostrado ante el ojo público. De hecho, su relación se consolidó aún más con el nacimiento de sus dos hijos: Máximo y Domenic.



No cabe duda de que es una grata sorpresa para su familia, amigos, allegados y fanáticos de la pareja, pero en especial lo fue para la influencer, que horas después y durante su ingreso al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, les contó a sus seguidores lo inesperado del bello encuentro.



"Ay, no, y estoy en el aeropuerto con mi anillo. Amor, te amo, o sea, demasiado teso porque jamás me lo pensé. Empezando porque si yo me lo hubiese sospechado, ustedes no saben yo cómo me habría peinado. Pero bueno, todo salió perfecto.

O sea, hizo unas cosas como para que yo no imaginara nada. Me fui para el lugar donde estábamos, literalmente pensando en que tenía un vuelo después", señaló la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

¿Cómo fue el detrás de cámaras?

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, el cantante de música popular dejó ver algunos momentos previos a la pedida de mano. Allí se muestran pequeñas escenas de cómo empezó la travesía, y que la influencer creyó, era un destino más por conocer.



"Así empezó todo, llegamos a Dubai y Luisa no sospechaba nada. La llevé a dar una vuelta al desierto", escribió el intérprete en el clip, mientras se les veía bailar junto a unas garotas y disfrutar de lo que parecía un show de bienvenida.



En una siguiente toma, Pipe Bueno está entrando a la lujosa tienda de joyería Tiffany & Co., para comprar el anillo de compromiso acompañado de una de sus allegadas, que, al parecer, le ayudó no solo a elegir la joya adecuada, sino también en la organización.



"Vamos a hacer una comprita pa 'La Jefa'. Una comprita para lo que se merece hace rato, Lu. La tarea está hecha", dijo al ingresar al lugar donde escogió el costoso anillo con el que solicitó la mano de la madre de sus hijos.



Luego se ve al cantante de 'Guaro' vestir un conjunto blanco de chaleco que hacía juego con unas cadenas doradas a lo largo de la prenda, como un elemento para distinguir la ocasión que los reunía allí. En tanto el cantante afirmaba que le tenía una gran sorpresa a Luisa Fernanda, que no daba ninguna pista de sospechas.



Finalmente, los dos caminan abrazados, mientras la influencer tiene un vendaje blanco en sus ojos que el artista retira después de unos minutos para presentarle en todo su esplendor el inmenso corazón de rosas rojas con la gran pregunta sobre sí quería ser su esposa, a la que por supuesto la misma aceptó con gran emoción.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

