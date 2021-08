Luisa Fernanda W contó que el covid-19 le dejó 'horribles' secuelas

Luisa Fernanda W es la influenciador con más seguidores en el país, en total tiene 15.9 millones de fanáticos en Instagram con los que suele compartir casi todos los detalles de su vida junto al cantante de música popular, Pipe Bueno, y su hijo nacido en octubre del año pasado, Máximo.



Recientemente en una dinámica de 'Preguntas y respuestas', llevada a cabo en sus historias, contó las secuelas que le dejó el covid-19, las cuales afectan su día a día.

Esto después de que ella y su pareja contrajeran el virus hace unos meses, por lo que tuvieron que estar aislados varios días. Por su parte, el interprete de 'Cupido falló' contó que se contagió en dos ocasiones distintas.



Es bien sabido que uno de los primeros síntomas que gran parte de los contagiados sufre es la pérdida del olfato y gusto. Al parecer, este fue el caso de la joven creadora de contenido, quien actualmente está sufriendo las consecuencias de ese síntoma.



A pesar de que ya pasó bastante tiempo desde su contagio, Luisa contó que su olfato y gusto aún no han vuelto a la normalidad.



"A mí ya me dio hace mucho. Yo todavía siento que tengo secuelas del covid-19, a mí las cosas no me huelen ni me saben igual, es decir, tengo olores distorsionados", sostuvo la influenciadora.



De igual manera, aseguró que siente olores que no debería sentir.



"Hay cosas que no huelen a cebolla pero me huelen a cebolla. Ciertos alimentos, ciertas cosas como que me huelen a un químico que aún no descifro cuál es. Una vaina tenaz", dijo, añadiendo que cuando algunas cosas están muy calientes, le huelen a un químico cuyo aroma catalogó como "horrible".



Esto se conoce como parosmia, una enfermedad que era poco conocida antes de la pandemia, la cual distorsiona los sentidos del olfato y el gusto. Le ocurre a algunas personas recuperadas de covid-19 que durante el contagio perdieron temporalmente el sentido del olfato, lo cual se conoce como anosmia.



De acuerdo con la 'BBC', a medida que se recuperan, el olfato y gusto, por lo general, regresan. Sin embargo, algunas personas - como en el caso de la influenciadora - descubren que las cosas huelen diferente y algunas, que deberían oler bien, tiene olores repulsivos.



Debido a la pandemia, actualmente se están llevando a cabo más estudios e investigaciones relacionados con la parosmia.



Tendencias EL TIEMPO