Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas del país. Hace un par de meses anunció el nacimiento de su segundo hijo, Domenic, producto de su amor con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien lleva más de tres años de relación sentimental.



Recientemente, ha llamado la atención de su comunidad digital por haber comentado el incómodo momento que vivió con sus hijos en un vuelo que estaba cubriendo la ruta Bogotá- Medellín. Según expresó, se dispuso a ir a la capital antioqueña para acompañar a su pareja en unos conciertos.



Era la primera vez que su segundo hijo viajaba en avión, por lo que se preparó de la mejor manera para evitar contratiempos con el bebé. Sin embargo, no todo salió según lo planeado y la familia pasó por un incómodo momento que fue catalogado por la celebridad cómo “ el más complicado en su etapa como madre”.



“Lo tengo en el pecho y voy sintiendo que se hace popó. Yo dije: ‘tranquila, si hace popó lo cambias cuando llegues a Medellín’”, narró.



Si bien el tema se solucionaba cambiando el bebé, las cosas se complicaron ya que la suciedad traspasó el pañal y se manchó más de la cuenta. Además, todo se complicó cuando el avión entró en una zona de turbulencia y no pudo pararse a limpiar a su hijo.



“En ese momento entramos en una zona de turbulencia. O sea, entramos en la zona de turbulencia más impresionante que jamás he vivido yo en vida. El avión empezó a hacer así, y yo con el bebé ahí”, contó la empresaria, añadiendo que por la contingencia tanto ella como el menor quedaron manchados.



“Cuando salgo yo del baño, las personas me miran como que: ‘pobrecita’. Y yo: ‘sí, qué pesar de mí'”, terminó.



