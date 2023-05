Luisa Fernanda W es una de las ‘influencers’ más conocidas del país, pues constantemente en sus redes sociales suele subir contenido de maquillaje, moda, blogs de su familia, viajes, trends, entre otras. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al contar de que se iría de Colombia por un proyecto de trabajo.

En su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido compartió un 'reel' en el que contó varios detalles de los planes que tiene a futuro, incluso, reveló que dentro de 15 días emprenderá un viaje por un proyecto profesional que la tiene muy emocionada. Además, comentó que por esta razón se ausentará por un tiempo indefinido de las redes sociales.



“Voy a hacer un viaje. Quizá es el viaje que me genera más expectativa en la vida. Por lo que estaré ausente de redes sociales, no sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, informó.



Luisa Fernanda en su video confesó que en un principio estaba dudosa de aceptar, pero su pareja Pipe Bueno, su equipo de trabajo y familia la convencieron de aceptar esta gran oportunidad para su carrera.



“Al principio, tenía un poquito de miedo, porque como les digo: ‘Todo cambio trae temores’. Esto lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia. Dejo todo en manos de Dios. Es un proyecto muy cool y la verdad tengo muchas expectativas”, comentó.



La ‘influencer’ no brindó más detalles al respecto, pero sus seguidores le han comentado que están muy felices por ella y le desean que le vaya muy bien. Incluso, algunas personas especularon sobre que se podría tratar de un reality show.



“Mucha suerte Lu en este nuevo proyecto”; “Todo valdrá la pena, ¡ya verás!”; “Sabemos que brillarás igual que siempre ¡Mucha suerte!!!”; “No hay que desaprovechar las oportunidades que nos da Dios en esta hermosa vida así que de corazón te envío mis oraciones y buenas vibras y que te vaya muy bien”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.



Por último, Luisa Fernanda también aprovechó este video para referirse a las personas que la critican por el peinado que está usando últimamente, el cual consiste en recoger todo su cabello, pues muchos afirman que por la tensión se va a quedar calva.



Ante esto ella respondió que le gusta cómo se ve su cabello de esa forma y para las personas que están preocupadas aclaró que ella no aplica tensión y que solo utiliza productos capilares para que no le queden cabellos sueltos y se vea más limpio el peinado.

