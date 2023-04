Recientemente, la reconocida influencer Luisa Fernanda W causó revuelo en las redes sociales tras publicar un post en el que manifestaba su intención de retomar el canto.



En 2018, la creadora de contenido ya había incursionado en la música influenciada por su fallecido exnovio Legarda, con quién compartió varias producciones sonoras como 'Me sigues queriendo', 'Otra vez' y 'Mi regalo'.



De hecho, tuvo la oportunidad de lanzar su propia canción llamada 'Bloqueo' basada en el challenge 'Roast yourself', un reto que invita a los youtubers a generar contenido con las críticas y ataques negativos que reciben a diario por parte de la comunidad digital.

El tema musical, producido por Dejota 2021 y el difunto cantante payanés, cuenta con 80 millones de vistas en YouTube desde su divulgación en el año mencionado anteriormente.

Pese a su pasado bagaje en la industria, la empresaria ha sido criticada por su faceta de cantante en distintas oportunidades, aunque esta ha dejado claro que desea mejorar su voz.



Según comentó la antioqueña, estudiará por tres meses técnica vocal con el fin de diferenciar un antes y un después de su aprendizaje. Para ello, se grabó cantando ‘Ya nada queda', de la agrupación chilena Kudai, para determinar en qué estado se encontraba su voz.



“Subir este video es un reto para mí, porque soy consciente que aún no lo hago como quiero, pero una de mis metas personales es educar mi voz. Esta canción es muy difícil, tiene muchos matices, pero bueno, nos vemos en tres meses a ver qué tal mi evolución (sic)", escribió la influencer en el post.

La influencer ha compartido escenario con Pipe Bueno en varias ocasiones. Foto: Instagram @LuisaFernandaW

Pese a su advertencia, las críticas no se hicieron esperar, ya que hubo algunos seguidores que le escribieron que debería superar el tema, puesto que “tenía muchos talentos, pero el canto no era uno de ellos”.



Así mismo, dijeron que la interpretación de la influencer no se escuchaba bien, pero que “para eso se iba a preparar, aunque se hubiese demorado en hacerlo”.



De igual forma, otros la felicitaron por iniciar este nuevo proceso con su voz, entre ellos, su esposo e intérprete de música popular, Pipe Bueno.

