En una dinámica hecha por la influyente figura de las redes sociales y cantante, Luisa Fernanda W, ha compartido públicamente detalles sobre su opinión a cerca de la icónica actriz y jurado de reality shows, Amparo Grisales.

Luisa Fernanda W es una influencer colombiana ampliamente reconocida, cuya fama se ha construido principalmente en las plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram.



En dichos canales, comparte contenido diverso que abarca desde moda y belleza hasta aspectos de su vida cotidiana, así como su pasión por la música.



Su cuenta de Instagram reúne una impresionante comunidad de más de 18 millones de seguidores, y sus publicaciones han logrado acumular cifras millonarias en términos de visualizaciones y participación.

Por otra parte, Amparo Grisales es considerada como una de las personalidades más famosas del país y actualmente ocupa el rol de jurado en 'Yo me llamo', un programa transmitido por el canal Caracol. En este reality, trabaja junto a Pipe Bueno, que es la actual pareja de Luisa Fernanda W.

Desde sus inicios en la actuación hasta su papel como juez en programas de televisión de gran audiencia, la trayectoria de Amparo Grisales ha estado marcada por una versatilidad y carisma que han cautivado a los espectadores en casi todo el país.

Conozca que opina Luisa Fernanda W sobre Amparo Grisales

La influencer reveló sus opiniones después de que una de sus seguidoras le preguntara su punto de vista sobre la actriz y presentadora durante una dinámica llamada 'la caja de preguntas' en su cuenta oficial de Instagram.

"¿Qué piensas de Amparo Grisales?", fue la pregunta que Luisa Fernanda W recibió por parte de uno de sus seguidores.

Al principio, la influencer reveló su gran admiración por Grisales, describiéndola como un modelo a seguir para las mujeres. Además, compartió que tuvo la experiencia de recibir un obsequio muy significativo por parte de la actriz.

En el video, se puede observar a Luisa exhibiendo un tipo de llavero peculiar, el cual tiene en uno de sus extremos una esfera dorada que contiene una pequeña campana en su interior.



Dicha campana no solo es utilizado para entretener a sus hijos, sino que también sirve para fines de meditación y para inducir la relajación del cuerpo y la mente.

No obstante, Luisa enfatizó que lo que realmente la impactó no fue solo el regalo en sí, sino las palabras que le expresó la actriz al entregarle el presente. Y aunque no reveló cuales fueron dichas frases, los elogios hacia Amparo no se limitaron únicamente a ese punto.

"Es una mujer de la cual hay que aprender mucho, es muy inteligente (…) Todo lo que representa ser una mujer fuerte, femenina, echada para adelante: Amparo Grisales. O sea, todo”, declaró la creadora de contenido.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

