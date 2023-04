Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más conocidas de Colombia, pues en su cuenta de Instagram, en la que más activa está, tiene al día de hoy más de 18 millones de seguidores.

Luisa Fernanda W es una de las creadoras con más seguidores en las redes sociales. Foto: Instagram: @luisafernandaw

(Siga leyendo: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron avances sobre la salud de su hijo).

Esta mujer de 29 años es seguida por todo el contenido que crea, pues suele subir videos de moda, vida, comida, entre otros. La famosa, en las últimas semanas, estuvo ausente de sus redes, ya que si hijo menor, Dominic, se encontraba bastante enfermo, pero por suerte su mejoría se ha notado con el paso de los días.



Luisa, al ver la mejoría del niño, tomó la decisión de volver a sus redes y sorprendió a sus seguidores con un video inesperado, puesto que confiesa una verdad que escondía respecto a su cuerpo.



Este video, que dura casi cuatro minutos, expone el porqué se arrepiente de haberse tatuado algunas cosas en su cuerpo, debido a que ya no la representa.

(Tenemos para usted: Así vivieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno el concierto de Romeo Santos).

Luisa reveló que en total, por todo su cuerpo, tiene 30 tatuajes y que al día de hoy se arrepiente de al menos cinco de ellos; como dato curioso, su primer tatuaje fue un ojo, el cual para ella es hermoso, pero que si tuviese la oportunidad de devolver el tiempo, no se lo haría sin pensarlo dos veces.



“Siento que fue una decisión muy a la loca, creo que me deje llevar por la emoción del momento. Hoy día me parece lindo, pero es un tatuaje que no me representa”dijo la creadora de contenido en su video.



Además, contó sobre un pequeño tatuaje que se sitúa en su hombro izquierdo, el cual no sabe por qué lo tiene. Ella lo llama ‘cerdicornio’, pues tiene una silueta que asemeja a la combinación exótica de un unicornio y un cerdo.

El 'cerdicornio' que tiene en su cuerpo Luisa Fernanda W. Foto: Instagram: @luisafernandaw

(Tenemos para usted: Ola de críticas contra Luisa Fernanda W por foto editada con Piqué).

Mientras ella se vestía para salir a comer, Luisa les dio algunos consejos a sus seguidores para cuando se vayan a tatuar y no tengan que vivir lo mismo que ella vivió.

“Antes de tatuarte deberías pensarlo muy bien y más en la zona en que te lo vas a tatuar. Y también con quien te vas a tatuar, que sea experto en lo que te quieres hacer” dio como consejo Luisa.



Aunque se arrepiente de haberse hecho esos tatuajes, aprendió a convivir con algunos de ellos, los cuales, en un futuro, posiblemente se han removido de su cuerpo.

