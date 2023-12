Luisa Fernanda W revela sus secretos para combatir la celulitis y tener una piel sana

La creadora de contenido Luisa Fernanda W en los últimos días le mostró a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram que se encontraba de vacaciones en Santa Marta, Colombia, junto a su prometido Pipe Bueno y sus hijos: Dominic y Máximo.



Asimismo, la paisa ha compartido pequeños fragmentos de su estadía en la playa en sus historia. De esta forma, varios la han elogiado por su tonificado cuerpo y le han pedido que comparta sus secretos.

En diferentes oportunidades, la antioqueña ha comentado que ella se cuida bastante su cuerpo y su piel, por eso procura comer saludablemente y hacer ejercicio cada vez que puede. Sin embargo, los internautas notaron que en sus piernas no tenía celulitis, algo con lo que batallan varias mujeres.



¿Qué tomas para la celulitis, que no tienes nada?, le preguntó uno de sus seguidores.



Para responder el interrogante, Luisa compartió un video de ella en vestido de baño y afirmó que para tener su piel saludable nunca bebe gaseosas y procura hidratarse solo con agua.

Además, mencionó que ella tiene el hábito de masajear la zona con una piedra conocida como Gua Sha. Por lo general esta herramienta está hecha de jade o cuarzo y se pueden encontrar diferentes tamaños en el mercado para las distintas partes del cuerpo.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van de Colombia?

En el mes de noviembre se creó el rumor de que la creadora de contenido, su prometido y sus hijos dejarían el país para buscar mejores oportunidades. Incluso, fue Pipe Bueno quien confirmó la noticia en una entrevista en el matutino 'Día a Día'.



“Sí, queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo, yo creo que definitivamente la mejor opción es irnos”, afirmó. Asimismo, aseguró que en ese país tienen varios proyectos laborales que lo podrían ayudar a tener otro reconocimiento en su carrera como cantante.



Luego, la paisa también lo confirmó en su cuenta de Instagram: “Sí, esa es la idea, el plan. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero sí, gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho, cosas nuevas con Divva, entonces hay que esperar cómo fluye todo. Igual, mi base, mi casa, es aquí en Bogotá, pero la idea es irnos un tiempo para México”.

La pareja también aclaró que esto no es un adiós definitivo, sino que estarán viajando entre México y Colombia.



“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”, concluyó Pipe Bueno en la matutino.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

