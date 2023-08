En las últimas semanas, el cantante popular Yeison Jiménez se volvió tendencia en todas las redes sociales, sin embargo, esto no fue por un buen motivo, pues en una entrevista realizó un comentario sobre Luisa Fernanda W y por eso lo han tildado de “machista”.

El intérprete de 'Aventurero' hace unos meses estuvo en el programa 'Desnúdate con Eva Rey'. En medio de la conversación, Eva le preguntó a Yeison Jiménez, a quien escogería si a su colega Paola Jara o la influencer Luisa Fernanda W.



Ante este interrogante respondió: “Luisa, porque Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer”, indicó el artista colombiano.



Esta última frase no le gustó a la presentadora, quien le reveló que su comentario era 'machista', al decir que ella era "un hombre vestido de mujer".

Yeison le respondió que no era un comentario machista y le explicó: "Pudo dominar a Pipe. Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella".



En redes sociales, este comentario causó un gran revuelo, pues varios internautas le dieron la razón a la presentadora y también pensaron que su comentario no iba a lugar. Es por esta razón, que varios seguidores de Luisa W aprovecharon un espacio de preguntas y respuesta para preguntarle a la influenciadora que opinaba sobre ese comentario.



“¿Qué opinas del comentario que hizo Yeison sobre ti?”, le escribió un seguidor en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido contó que no quería agrandar el problema, pues el cantante de música popular es su amigo.



“Bueno, yo no quiero entrar muy al detalle con mi opinión. Solamente les digo que Yeison me cae muy bien y entendí, perfectamente, lo que quiso decir”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

