Luisa Fernanda W responde críticas sobre ella y Pipe Bueno

La influenciadora Luisa Fernanda W nuevamente es noticia en el mundo del entretenimiento.



Ella ha dado qué hablar en redes sociales luego de que compartiera una publicación en la que aparece con su novio, el cantante Pipe Bueno, en la ciudad de Cartagena.



En compañía de las imágenes escribió: “Los padres de Máximo. Este corazón lo dice todo”.



Momentos después acumuló miles de reacciones y comentarios de quienes la siguen en su cuenta de Instagram.

Tiempo después decidió compartir con sus seguidores, en las historias de la misma red social, lo que piensa sobre las críticas que recibe diario por su relación con el cantante de música popular.

Me dicen que cómo me siento cuando me hacen esas burlas y esas críticas y créanme que bonito no se siente, no es fácil, es muy triste y más cuando viene de parte de gente de mi propio país

La influenciadora aseguró no querer dejarse amedrentar por estos comentarios negativos, los cuales, en la mayoría de los casos, están relacionados con lo que muchos llaman “la pronta reanudación de su vida amorosa”, tras la muerte de su exnovio Fabio Legarda.



A propósito de este tema, ella dijo:



“También se acepta que uno no le cae bien a todo el mundo ¿por qué les caigo mal? No sé o bueno creo saber por qué, porque según ellos me enamoré muy rápido. No tengo la culpa de haberme enamorado, de seguir mi vida y vivir un día a la vez. Lo único que tenemos nosotros es este presente y me encanta vivirlo y hoy en día estoy muy bendecida con una familia”.



Y culminó afirmando que siempre que ve a Máximo, el hijo que tuvo con Pipe, siente que todo ha valido la pena, a pesar de las fuertes críticas recibidas con frecuencia.



