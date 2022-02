Luisa Fernanda W es una empresaria y también influencer que ha logrado enorme popularidad en redes sociales. Recientemente, anunció su línea de maquillaje para darle su toque a este mercado.



Además, se ha dedicado a la crianza de su hijo Máximo junto a su pareja, Pipe Bueno y también a subir contenido a sus cuentas en redes sociales donde le han llegado muchas críticas respecto a su contenido.

Luego de subir un video en el que mostraba un 'outfit' que para muchos era agradable y para otros estaba fuera de lugar, la influencer recibió varios comentarios con los que no estuvo de acuerdo.



En sus historias de instagram decidió hablar al respecto y dijo: "A mi por ejemplo me da mucha risa algunos comentarios que son como tipo "Y Pipe si te deja salir así" o sea había que pedirle permiso a Pipe.... O sea, imagínense en la sociedad en la que estamos".



Además, aseguró: "Con los videos que estoy haciendo últimamente quiero mostrar de una manera muy sana cómo salirse de la etiqueta que todo el mundo piensa que debe ser... yo pienso que hoy en día ningún ser humano debe ser juzgado por sus gustos, yo creo que eso ya no se usa".



Para finalizar, hizo una encuesta en la que le preguntaba a las personas que veía sus historias si estaban de acuerdo o no con su postura ya que considera que es una manera de apoyar a las personas a ser como deseen.

