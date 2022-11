La influencer Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores cómo confrontaría a su pareja en tal caso que le fuera infiel. En sus historias de Instagram comentó los pasos que seguiría si esta situación le llegará a pasar.

Luisa considera que la manera más sencilla de resolver esta situación es mostrando evidencias. Foto: Instagram @luisafernandaw

Actualmente, Luisa se encuentra viviendo uno de las momentos más felices de su vida pues fue madre por segunda vez de su hijo, Domenic. En sus redes sociales suele compartir algunos momentos de su día a día con su pareja, Pipe Bueno, y sus hijos.



En esta ocasión, la creadora de contenido aprovechó que tenía un tiempo libre y realizó una sesión de preguntas y respuestas. Entre todo lo que le preguntaron, una seguidora le pidió un consejo sobre cómo actuar cuando tu pareja es infiel.



Luisa comenzó diciéndole que cuando uno tiene un presentimiento de ese tipo tiene que hacer caso, pues a ella nunca le ha fallado.

“A esas corazonadas yo les creo tanto. Cuando yo tengo corazonadas nunca fallo”, comentó.



Asimismo, le dio algunas recomendaciones en caso que quiera confrontar a su pareja, pues ella afirma que la manera más sencilla de resolver esta situación es mostrando evidencias.



“Mientras no tengas pruebas, no confrontes a la persona. Como que uno primero tiene que tener las pruebas, como que: ‘mira, esto, esto y esto’. Y así es más fácil, así como que uno llega ya como no solamente con una corazonada sino que: ‘mira lo que encontré'”, afirmó.

