A través de una historia en su cuenta de Instagram, que se eliminará en un máximo de 24 horas, la influencer Luisa Fernanda W reveló por primera vez el rostro de su segundo hijo 'Domenic', este jueves 17 de noviembre, aunque hace menos de tres semana había dicho que no lo iba a mostrar hasta que superarán el 'Plan Canguro'.



Sin embargo, en el pequeño clip de video solo se logra ver una parte del rostro de Domenic, quien tiene menos de un mes de nacido.

La influencer paisa Luisa Fernanda W y el cantautor de música popular y ranchera, Pipe Bueno, son papás por segunda vez, con el nacimiento de su hijo Domenic el pasado 27 de octubre del 2022.



Sin embargo, desde el nacimiento del pequeño y ante las insistentes preguntas de los fans a Luisa Fernanda, ambos padres han sido muy claros en decir que no compartirían ninguna foto de su recién nacido hasta que el bebé superará la fase de 'Plan Canguro'.



Pero Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans el jueves 17 de noviembre, pasado el medio día, cuando compartió en sus 'stories' un corto video en el que se ve a Domenic abriendo sus ojos, acompañado de la frase "Una miradita al mundo".



Pero lo que más sorprendió a sus fans fue el color azul intenso de los ojos del bebé.

En una siguiente historia, que compartió dos horas después de la revelar la mirada de Domenic, Luisa Fernanda W explicó que cuando su hijo nació, ella también quedó sorprendida por el color azul intenso de sus ojos.



"Cuando Dominic nació y abrió los ojos yo quedé como 'Pipe, ¿tiene los ojos azules?', Pues sí, pero ustedes saben que muchos niños nacen con los ojos claros y después les cambian. [...] Entonces igual no sabemos, pero eso a mi no me importa, quede con los ojos azules o no, igual lo voy a amar de la misma manera".



Y aclaró que en su familia hay personas con ojos de color claros, verde, así también como ella, quien tiene "los ojos de color miel". Además señaló que en la familia de Pipe Bueno también hay quienes tienen los ojos color verde y azul, "y si ustedes ven a la hermana de Pipe, tiene los ojos así (como los de Domenic)".

A través de su cuenta de Instagram los fans de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no han dejado de felicitar a la pareja por el recién nacido y por la labor como padres de Máximo, quien ya tiene dos años.



Además, a los curiosos ojos color azul de Domenic, se suma que nació casi el mismo día que su hermano. Puesto que, Máximo llegó al mundo el 28 de octubre del 2020 y Domenic el 27 de octubre del 2022.

Finalmente, la influencer terminó la historia en su cuenta de Instagram confesando la esperada noticia a sus fans, "Ya nos dieron luz verde para dejar de 'cangurear' al bebé. [...] Así que pronto les comparto fóticos de mi bebé".



Sin embargo, aclaró que antes tenía que ponerse de acuerdo con Pipe Bueno, puesto que "él que no quiere tanto poner fotos del bebé. Me dice 'no, todavía no'. Y yo, 'bueno cuando tú quieras'", agregó Luisa Fernanda W.

TENDENCIAS EL TIEMPO

