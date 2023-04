Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas de Colombia por su contenido versátil sobre estilo, moda, maquillaje y hasta una que otra aparición en la industria musical. Con más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la creadora digital ha demostrado en más de una ocasión que no le teme a los cambios físicos ni a la críticas de los mismos.



De hecho, a la esposa del cantante de música popular, Pipe Bueno, le sobran los halagos en los comentarios de sus publicaciones cuando modifica su look. Ya sea con el cabello rosa, azul, rubio o negro, se puede decir que la empresaria destaca por su estilo variado.

Sin embargo, 'no todo lo que brilla es oro', cuando la influencer no se encuentra con uñas y pestañas postizas, o vestida y maquillada como para una premiación, también se le puede ver en su red social, sin complicaciones y al natural.

Recientemente, a través de sus historias en Instagram, le reveló a sus admiradores como se veía sin sus extensiones de cabello, pues se ve cómo se quita uno a uno los mechones de pelo.



En el video se puede observar a la antioqueña en pijama y sin desmaquillar, dividiendo su melena por secciones para retirar las expansiones de color negro de su cabeza. Un procedimiento que si bien no causa daño, al desprender las capas de pelo postizas pueden jalar del cuero cabelludo y provocar pequeños pellizcos de dolor, como se nota en el clip.

La empresario ha tenido varios cambios de imagen. Foto: Instagram @luisafernandaw

La influencer siempre se ha caracterizado por usar este tipo de alternativas para alargar su melena, debido a la constante caída de cabello que alega padecer por herencia.



"Yo tengo una leve alopecia, que es por genética. Antes tengo pelo. A eso súmenle todos los procedimientos que me he hecho en el cabello: me lo he pintado de todos los colores que tú quieras; me he hecho decoloraciones muy fuertes", expresó en una de sus historias en mayo de 2022.



Así mismo, la madre de Máximo y Domenic Bueno, ha confesado en otras ocasiones que se ha sometido a tratamientos de restauración capilar para combatir la calvicie tras la perdida recurrente de su pelo en 2020, cuando usaba las tonalidades rubias.

