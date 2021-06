Así se veía Luisa Fernanda W antes de ser famosa

A través de su cuenta oficial de Instagram la influenciadora colombiana Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores un emotivo video de sus inicios en la creación de contenido.



Con el muy usado hashtag #TBT, que significa ‘Throwback Thursday’ (jueves de regreso, volviendo al pasado, en español), publicó un video en el que se le ve cuando era joven y aún no era tan reconocida nacionalmente.



“#Tbt A mí no se me olvida cómo inicié en este mundo digital. Siempre he tenido claro de donde vengo y para donde voy .Esta época me recuerda a esa Luisa soñadora con una visión tan clara, recuerdo que muy poca gente me entendía en ese momento jajaja pero yo estaba MÁS CLARA QUE EL AGUA”, escribió acompañando el video.



Sus seguidores han comentado repetidamente el video hablando del evidente cambio y avance que ha tenido la antioqueña desde su comienzo.



Muchos llegan a hacer mención del físico de Luisa, quien luce en el video sin maquillaje y con su belleza completamente al natural. Además, para ese entonces no se había hecho la rinoplastia ni el aumento de senos con la que cuenta actualmente.



“¿Cuántos años creen que tenía aquí? Aún no me había operado ni la nariz ni los senos, y veo esto y digo: ¡aun así seguía siendo hermosa! (Amor propio ante todo, respetando mis procesos y mis cambios)”, se lee también en la publicación.



