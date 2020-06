Luisa W y muerte de Legarda: 'Me trataron como si yo tuviera la culpa'

La 'influencer' colombiana Luisa Fernanda W fue entrevistada por la presentadora Alejandra Azcárate el pasado 13 de junio. El encuentro virtual se hizo a través de una transmisión en vivo de Instagram, para la casa cultural La Morada.



En la conversación, además de hablar sobre su carrera y su incursión en las redes sociales, la también 'youtuber' reveló algunos detalles de la experiencia que vivió después de la muerte de Legarda, quien era su novio, en febrero del 2019.



El tema surgió luego de que Azcárate le preguntara sobre el manejo mediático que la 'influencer' le dio a la situación, a lo que ella respondió que se trató de un acontecimiento muy difícil de asimilar.



“Esto ha sido lo más fuerte que me ha pasado en la vida, fue un choque muy grande. El día que esto sucedió, aceptar la noticia fue muy duro para mí, porque me tocó ir a despedirme. Hice un trabajo de aceptación muy grande en ese momento”, explicó.



También le contó a la presentadora que el día que despidieron al cantante ella agradeció por todo el amor que compartieron juntos y lo que aprendió en el tiempo que tuvieron de relación. Además, señaló que en ese instante se dio la "oportunidad de soltar".

La 'youtuber' también mencionó que le hubiese gustado tener a alguien que la asesorara luego de lo ocurrido para entender lo que estaba sintiendo y las críticas que estaba recibiendo, pues “la gente cree que yo no lloré, nadie sabe qué hay detrás de esas cosas”.



“Me convertí en la villana, de hecho, no sé si es algo que debería decir, pero lo voy a decir: a mí me han tratado más mal que a la misma persona que hizo el daño. Me han tratado como si yo tuviera la culpa”, agregó.

En esa misma línea, Azcárate aprovechó la oportunidad para destacar que la gente no debería hacer juicios sobre el dolor ajeno. Según ella, por más información que se comparta sobre la vida de alguien, no deberían existir señalamientos cuando se enfrenta una circunstancia como esa.



Luisa Fernanda W dijo que, aunque ya no les da importancia a los comentarios en redes sociales, estos sí tuvieron consecuencias en su recuperación.



“Ha sido un proceso muy difícil, porque no se trata solo de superar eso, sino que todos los días de tu vida te están recordando lo que pasó”, comentó la 'influencer'.

Por último, la famosa también relató cómo inició su actual relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, asegurando que fue algo que se dio naturalmente, además de resaltar que él fue muy respetuoso con todo lo referente al tema de Legarda.



“Al principio no pasaba nada, a Pipe le tocó vivir conmigo varios episodios en los que yo me quebraba, lloraba, me dolía lo que había pasado y nos volvimos muy amigos”, dijo.



Concluyó diciendo que, en un principio, tuvo miedo porque las personas hablaban sobre su vida privada y que a partir de ahí empezó "a soltar las cosas malas que no me dejaban fluir”.

La relación de Luisa fernanda W y Fabio Legarda se hizo pública en abril de 2018, cuando ambos participaron en el 'reality' de cocina producido por el 'canal RCN' ‘MasterChef celebrity’ y estuvieron juntos durante diez meses. El cantante de música urbana falleció en Medellín el 7 de febrero de 2019, a causa de una bala perdida.

