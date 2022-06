Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más seguidas y admiradas del país. La paisa cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram donde muestra partes de su vida.



A pesar de esto, en redes ha sido víctima de críticas por parte de algunos usuarios. Ahora Luisa publicó un video en el que demostró que se siente segura con sí misma y que no le molesta lo que digan de ella.



La influenciadora en estos momentos se encuentra a la espera de su segundo bebé con el cantante Pipe Bueno. Hace unos días revelaron que será un niño llamado Dominic. En su publicación, Luisa Fernanda W afirmó que incluso embarazada mantiene la sensualidad que la ha caracterizado.



El video consta de una serie de imágenes de la creadora de contenido. Cada foto la muestra desde un ángulo distinto y con otro traje de ropa. En todas las escenas aparece un texto con una reflexión.



“A muchos les molesta un mujer independiente, segura, delicada, con buen sentido del humor, sensual hasta embarazada, con estilo propio y todo esto lo somos para nosotras mismas” escribió Luisa Fernanda W.



El mensaje no se quedó allí y la famosa aprovechó para expresar cómo ha sido su batalla con el amor propio. Muchos seguidores tomaron el texto de Luisa como una invitación a otras mujeres a encontrar su propio poder.



“Por fin entendí que tengo potencial ilimitado y merezco mi mejor versión” concluyó.



Su segundo embarazo

La mujer de 28 años le contó a sus seguidores hace unos días que no está teniendo un embarazo fácil. Los síntomas han golpeado fuertemente a la influenciadora que aseguró que no se ha parado de su cama.



“Les quiero grabar un tutorial de maquillaje, y claramente no me ha maquillado, pero tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas. Necesito que se me quiten estas náuseas” expresó la famosa.



Luisa Fernanda W también le reveló a sus admiradores que esta nueva gestación ha sido diferente a la de su primer hijo. A la influenciadora la tomó por sorpresa la gravedad de los síntomas.



“Qué embarazos tan distintos el del Máximo y el de Dominic, estaba teniendo mejora pero nuevamente recaí” explicó la creadora de contenido.

