Luisa Fernanda W le lanza indirecta a Lina tejeiro tras polémico trino

Una indirecta le lanzó la famosa influencer Luisa Fernanda W a Lina Tejeiro, a partir de un trino suyo sobre los niños en los aviones.

La actriz colombiana escribió: “Estar en un avión y escuchar los niños llorar, gritar y no hacerles caso a sus padres, es un anticonceptivo eficaz”.



El mensaje provocó todo tipo de críticas y posturas en los usuarios de redes sociales, quienes atacaron y rechazaron también el comentario.



Al trino de Tejeiro, Luisa Fernanda W publicó un mensaje indirecto en sus redes sociales: “A veces no entendemos el por qué algunos bebés o niños lloran durante un vuelo, la mayoría de veces es por dolor de oído a causa de la presión. Aquí les doy un tip para que esto no les pase”.



Y agregó un vídeo con diversos tips para cuidar a un bebé durante un vuelo. Luisa Fernanda W se convirtió en madre a finales del 2020.