Luisa Fernanda W lanza la canción en la que Pipe Bueno le ayudó

La 'youtuber' y cantante Luisa Fernanda W lanzó este viernes una nueva canción llamada 'Así soy yo', la cual tiene como 'padrinos' a Pasabordo y Pipe Bueno.

El tema musical, de género urbano, fue compuesto por ella misma y por Jhonatan Hernández y Juan Gabriel Rodríguez, integrantes de Pasabordo. Sherman y Fine fueron quienes estuvieron a cargo de la producción y quienes le imprimieron el sello y el sonido que Luisa estaba buscando.



La canción ya cuenta con video y trata sobre una mujer que no le teme a ser juzgada y condenada por suposiciones de los demás. En entrevista con 'La red', de Caracol Telvisión, Luisa afirmó que el tema tiene un poco de ella y de situaciones que le han pasado.



"Trata sobre una mujer que no sabe si salir con un hombre y es juzgada por ello, incluso, se va a la cárcel", aseguró la 'influencer' en 'La red'.

En este programa de entretenimiento, la 'youtuber' colombiana también contó que aprendió mucho en la elaboración de 'Así soy yo', gracias a Pasabordo y Pipe Bueno quienes la apoyaron en todo momento. "Pasabordo y Pipe Bueno han sido un apoyo muy importante para mi en este tema (...) me dan consejos al momento de cantar", dijo.



Por otro lado, los comentarios de seguidores y usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Luisa publicó hace unas horas una parte de su sencillo en Instagram y allí ha recibido tanto comentarios positivos como negativos; mientras unos la felicitan, otros afirman que "no sabe cantar". En sus publicaciones anteriores, en las que mostró adelantos de la canción, también recibió todo tipo de comentarios.



A pesar de las críticas, Luisa Fernanda está dispuesta a seguir en el mundo de la música, incluso, pretende lanzar baladas, pues ese es otro de los géneros musicales que le gustan.



“Mi modo está de pasarela lo siento, pero así soy yo, lo siento, pero así soy yo. Contigo quiero ser directa yo escojo bien y soy selecta lo siento, pero así soy yo”, dice una de las estrofas de 'Así soy yo'.



ELTIEMPO.COM