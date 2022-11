La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W dio a conocer el rostro de su segundo hijo, Dominic, a través de su cuenta oficial de Instagram, luego de una sesión de fotos que se realizaron en familia.

Dominic, el segundo hijo de la influencer Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, nació el pasado 27 de octubre. El intérprete de ‘Guaro’, ‘Recostada en la cama’, ‘Dueño de ti’, entre otras, subió un video a su cuenta de Instagram mostrando el emotivo momento de la llegada de su bebé.



El matrimonio no había hecho público el rostro de Dominic, ya que, como aseguraron ambos, “en las redes sociales rondan muchas personas envidiosas y querían evitar comentarios malos y negativos”.



(No deje de leer: Pipe Bueno por poco se pierde un show: ‘Me quedé encerrado en un ascensor’).



“Yo tengo claro que es más la gente hermosa con buena vibra en redes porque a diario recibo mensajes hermosos, pero Pipe me dice ‘Lu, no falta el envidioso o envidiosa. Entonces en otro momento subimos la foto del bebé’”, contó la creadora de contenido en sus redes.

Así es Dominic



La instagramer publicó en redes cada momento de la sesión de fotos que se realizó junto a su esposo, su primer hijo Máximo y su segundo bebé recién nacido, Dominic. La influenciadora acompañó el video con la frase: “Qué más puedo pedir… Gracias Dios” y con la canción de fondo deL artista Carin León, ‘Qué más puedo pedir’.



Un rostro angelical, de tez blanca, similar a los rasgos de Máximo cuando nació, mejillas sonrojadas; así es Dominic, el segundo regalo de Dios por el que Pipe Bueno y Luisa Fernanda agradecen.



(Lea también: Luisa Fernanda W compartió tierno video de sus dos hijos, Máximo y Domenic).

La mayor parte del tiempo de la sesión Dominic permaneció con sus pequeños ojos cerrados. Sin embargo, hubo un momento en que los abrió y se pudo ver que son azules, conmoviendo aún más a los internautas.

Los seguidores y fanáticos de la pareja no dejaron pasar el momento para comentar el video que publicaron ambos.



El reel ya cuenta con más 700 mil me gusta y más de 13 mil comentarios, como: “Hermosura”, “morí de amor”, “qué hermosuraaaa muchas muchas felicidades”, “qué belleza de bebé y los dos juntos es pa uno derretirse”, “es un angelito”, son algunos de los comentarios que se logran apreciar en la publicación.

