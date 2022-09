Luisa Fernanda W será madre por segunda vez en pocas semanas. La mujer ha utilizado su cuenta de Instagram en varias ocasiones para hablar de su experiencia como mamá y la crianza de menores.



También entrega recomendaciones y ‘tips’ para mujeres que están pasando por lo mismo. En las últimas horas, compartió una publicación en su perfil donde expresó las dificultades del embarazo.



La antioqueña manifestó que algunos días se despierta cansada y sin energía para trabajar. Luisa y Pipe Bueno son dueños de ‘Rancho Mx’, un restaurante de temática mexicana en el que participan activamente.



Adicional a esto, tiene su propia línea de maquillaje, maneja sus redes sociales y se hace cargo de su hijo. Sin embargo, desde que está en gestación estas responsabilidades se le dificultan aún más.



Luisa Fernanda también se refirió al aspecto físico de su cuerpo. Aseguró que en algunas ocasiones no se reconoce y se siente diferente con los cambios típicos de un embarazo.



“Estar embarazada no es estar enferma, pero en mi caso hay días que me siento con tan poca energía, me miro al espejo y me siento tan extraña, mis sentimientos son tan cambiantes, mejor dicho tengo días en los que no me reconozco. Pero pues claramente me tengo que parar todos los días a trabajar, no solo con mis redes sociales si no también con mis empresas”, señaló.



Añadió que lo que más le ha costado aceptar han sido los cambios emocionales que tiene día a día. La mujer expresó que la maternidad es un desafío que tiene consecuencias en la cotidianidad de las personas.



“Si les soy honesta para mí ser madre no es sencillo, pero para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, puedo decir que soy esa típica madre romántica con la maternidad porque mirar a mi hijo a los ojos hace que todo esto valga la pena”, concluyó.



La influenciadora suele compartir este tipo de contenido para acercarse a otras mujeres. En los comentarios, algunas seguidoras le agradecieron por atreverse a hablar sobre estos temas y mostrarse más genuina.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la grabación de su sencillo colaborativo. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Los preparativos para Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han compartido todos los momentos del embarazo con sus seguidores en redes sociales. Anunciaron al bebé en camino con un video del instante en que se enteraron que volverían a ser padres.



Para la fiesta de revelación de género, enseñaron todas las fotos y cuando descubrieron que Máximo tendría un hermano menor. Ahora, a pocas semanas de su nacimiento, la influenciadora ha estado mostrando detalles de los preparativos.



Luisa causó sorpresa entre los internautas cuando les contó que el pequeño no tendrá su propio cuarto. Según la mujer, es poco práctico y prefiere que comparta habitación con Máximo.



“Los cuartos de los bebés me parecen divinos y todo eso.. precioso. Pero con la experiencia de mi primer hijo me quedó que un cuarto para el bebé recién nacido, no es necesario. Por el tema de la lactancia... es más cómodo para lactarios”, explicó la influencer.



En sus historias de Instagram mostró fotos de las camas y productos que ha adquirido para hacer más cómodo el lugar. La antioqueña se mostró tranquila con la llegada de su segundo hijo, tras la experiencia que ha ganado con el mayor de los dos.

