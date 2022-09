La reconocida 'influencer' Luisa Fernanda W está en las últimas etapas de su segundo embarazo. Por lo que el interés de sus seguidores por Domenic, quien será el nuevo fruto de la relación que sostiene con el cantante Pipe Bueno, ha aumentado.



En la noche de este martes, la paisa realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram donde habló sobre la privacidad que tendrá con su segundo hijo, como lo han hecho distintas personalidades como Greeyci Rendón y Eva Luna.

"Yo la verdad no lo sé, pues porque, por ejemplo con Máximo, yo la cara de Máximo la mostré como a los 15 días y yo no estaba pensando: ¿Será que muestro la cara del niño?, ¿Será que no? Yo simplemente dejé que las cosas fluyeran y en este caso, pues que fluyan, esperemos a ver. Igual y, por ejemplo, yo respeto mucho la opinión de las personas que no la muestran. Las que sí, cada quién, o sea, ni lo uno, ni lo otro está bien o mal, la verdad, pues según mi opinión, ¿No? Entonces que fluya", comentó la 'influencer'.

La pareja anunció que serían padres a través de sus redes. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Además, días antes se dio a conocer que Domenic no tendrá su propio cuarto sino que lo compartirá con Máximo, su hermano mayor. A través de la misma dinámica de preguntas, también dio detalles sobre a quién se parece más Máximo.



"Honestamente, yo creo que a los dos. Él tiene muchas cosas de la personalidad de Pipe y de mi personalidad, que es lo que hace ese complemento. Aparte que Pipe y yo, somos extrovertidos por naturaleza y Máximo es así", comentó Luisa Fernanda W.