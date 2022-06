Luisa Fernanda W confirmó que sí está esperando un bebé con el cantante Pipe Bueno. "Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad. La familia se nos creció", escribió en una publicación compartida con su esposo en Instagram.



El video ha tenido miles de reacciones de usuarios. En él muestra la prueba de embarazo, a su hijo acostado sobre ella y cómo han sido los primeros momentos. "Han sido días hermosos, pero también donde los síntomas han estado a flor de piel", dijo la mujer.

En sus historias de Instagram profundizó sobre la publicación y contó: “Este embarazo ha hecho que vomite demasiado, que me ponga más delgada. Realmente me ha dado súper duro porque le cogí fastidio a todas las comidas, no puedo ver una cebolla, no puedo ver un ajo, no puedo ver las cosas condimentadas porque me les estoy vomitando ahí”.



Y agregó: "El vómito ha sido una de los síntomas más fuertes que me han dado". Según la mujer, la fatiga y las náuseas han sido constantes.

En otra parte, dijo: "¿Antojos que me han dado? Comer pasta con arroz. Extrañamente solo quiero comer pasta con arroz, es como lo único que me entra, con pollito pero como una vaina no condimentada. Y los vegetales sí me los como bien, que no tengan mucha vaina”.

