Desde la fatídica muerte de Legarda, muchos usuarios en redes sociales se han preguntado si Luisa Fernanda y Pipe Bueno mantenían una aventura desde meses antes de que hicieran pública su relación.



La influencer y el cantante de ranchera tienen un hijo juntos y esperan a su segundo bebé. En medio de esto, Luisa Fernanda quiso aclarar los rumores que rodeaban su noviazgo con el fallecido.



Legarda murió en 2019 luego de que fuera alcanzado por una bala en medio de un tiroteo en la ciudad de Medellín. Luisa era su pareja en ese momento y la noticia la conmocionó por varios meses.



Sin embargo, poco tiempo después del accidente de su exnovio, la famosa empezó una relación con Pipe Bueno. En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de instagram, la creadora de contenido respondió a la pregunta “¿Lo más loco que has hecho con Pipe? Que digas, hagámoslo de nuevo?”



Luisa Fernanda no dudó en abrirse a sus seguidores y reveló que lo más arriesgado que han hecho ha sido enamorarse sin importar que los juzgaran.



“Lo más loco que hemos hecho Pipe y yo ahora fue enamorarnos en un punto de nuestras vidas donde ni él ni yo pensaba volverse a enamorar, o por lo menos no por ese tiempo. Pero nos enamoramos y después hicimos algo más loco, seguimos nuestros sentimientos sin importar los prejuicios y críticas de algunas personas, después de todo eso y empezamos a formar una familia, entonces cosas locas hemos hecho muchas hasta ahora” escribió la famosa en una historia de su cuenta de Instagram.



Luisa Fernanda aprovechó el momento para aclarar que nunca le fue infiel a Legarda y que su relación con Pipe Bueno no se construyó pasando por encima de otras personas.



“Pero de algo sí estamos seguros y es que jamás traicionamos a alguien, o le fuimos infieles o pasamos por encima de alguien para construir nuestra relación, éramos dos solteros sin rumbo. Simplemente Dios nos dio la oportunidad de volver amar y bueno ya vamos para nuestro segundo hijo” especificó la influenciadora.



Se agranda la familia

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno anunciaron hace unas semanas que están esperando a su segundo bebé. La pareja aseguró que no quisieron hacerlo público hasta que pasaran las primeras doce semanas de gestación para asegurarse de que todo estaba bien.



Ahora los famosos revelaron que están esperando un niño. En redes sociales publicaron fotos de la fiesta organizada en su restaurante Rancho MX, donde la pareja utilizó humo azul para conocer el sexo de su bebé en camino. En su cuenta de Instagram anunciaron que el menor se llamará Domenic.

